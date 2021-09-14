Düşük gelirliler en çok hangi partiyi destekliyor?

MetroPoll Araştırma Şirketi, aylara göre dar vatandaşların en çok oy verdiği partileri araştırdı. Temmuz- Ağustos ayında yüzde 29.2 oy alan AK Parti, dar gelirli vatandaşların en çok tercih ettiği parti oldu.

MetroPoll Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar, sosyal medya hesabından dar gelirli vatandaşlar arasında yapılan anketin sonuçlarını paylaştı. Aylık geliri 3000 TL ve altı seçmenlere yönelik gerçekleştirilen araştırmada "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz ?" sorusu soruldu.

AK Parti BİRİNCİ OLDU



Anket sonuçlarına göre tüm aylarda AKP, dar gelirli vatandaşların en çok tercih ettiği parti oldu. AKP'yi sırasıyla CHP, HDP, İYİ Parti ve MHP takip etti.

TEMMUZ - AĞUSTOS'TA 29.2

AKP, Temmuz- Ağustos ayı içerisinde yüzde 29.2 ile listenin zirvesinde yer aldı. Aynı ay içerisinde AK Parti'yi yüzde 16.8 ile CHP, yüzde 11.8 ile HDP, yüzde 10.4 ile MHP ve yüzde 8.3 ile İYİ Parti takip etti.



İşte "Dar gelirli seçmen" anketinin sonuçları:

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.