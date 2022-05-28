Düşman Başına hint dizisi ne zaman başlıyor?

Kanal 7'de birçok Hint dizisinin yayınlandığı ve sevgi ile takip edildiği biliniyor. Geçtiğimiz günlerde yeni bir dizinin başlayacağı duyuruldu. Peki Kanal 7'de başlayacak yeni dizi nedir? Dizinin konusu nedir? Tüm detaylar burada.