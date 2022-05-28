Düşman Başına hint dizisi ne zaman başlıyor?
Kanal 7'de birçok Hint dizisinin yayınlandığı ve sevgi ile takip edildiği biliniyor. Geçtiğimiz günlerde yeni bir dizinin başlayacağı duyuruldu. Peki Kanal 7'de başlayacak yeni dizi nedir? Dizinin konusu nedir? Tüm detaylar burada.
2022-05-28 22:28:14
Kanal 7 ekranlarda Hint dizilerine çok yer veriyor. Hint dizilerinin pek çok hayranı ve onları kaçırmadan takip eden bir izleyici kitlesi var. Peki Kanal 7'de başlayacak yeni dizinin adı nedir? Kanal 7'de yeni dizi ne zaman başlayacak? Tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.
Kanal 7 ekranlarında Düşman Başına adlı yeni bir Hint dizisi başlayacak. Dizinin tanıtımları yayınlanmaya başlandı. Düşman Başına isimli Hint dizisi pek yakında Kanal 7 ekranlarında sevenleriyle buluşacak.
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