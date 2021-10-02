Durun! Nohutun suyunu lavaboya dökmeyin! Çünkü...

Özellikle yurt dışında son zamanlarda çok popüler olmuş bir malzeme olan aquafaba vegan beslenenler için çok önemli. Peki nedir bu aquafaba? Neyden üretiliyor? Vücudumuza faydası var mı? Aquafaba nerelerde kullanılıyor? Aquafabayı sizler için araştırdık...



Aquafaba konserve edilmiş nohutların sularıdır. Evet, birçoğumuzun kokusundan tiksinip hemen lavaboya döktüğü nohut konservesi suyu... Faydalı olacağı hiç aklınıza gelmiş miydi?

Hayvansal hiçbir besin tüketmeyen vegan insanlar mutfaklarında aquafabaya sıkça yer veriyor. Çünkü aquafaba birçok tarifte yumurtanın görevini devralıyor. Yumurta tariflerde bağlayıcı görevi görür. Vegan beslenenler yumurta tüketmekten kaçındığı için aquafaba kullanmayı tercih ediyor.

Aquafaba nasıl keşfedildi?

Yumurtanın yerine geçecek alternatif bir besin aradığı için nohut suyu üzerinde çalışmalar yapan ilk kişi Fransız bir mucitti. Fakat aquafaba ilk olarak mühendis Goose Wohlt tarafından 2015 yılında bulundu. ve 45.000 kişinin katıldığı bir anketle bu besine Latince su ve bakliyat kelimelerinin birleştiği aquafaba adı verildi.

Aquafabanın vücudumuza ne gibi faydaları vardır?

Aquafaba yoğun olarak protein içerir. Sağlıklı yağlardan ve antioksidanlardan çok zengindir. Kilo dengesini sağlar ve vücuttan toksinleri uzaklaştırır.

Aquafaba nasıl ve neyden elde edilir?

Nohudu bir gece suda bekletip daha sonra haşlayın. Haşlanan nohutları süzmeden, haşlama suyunun içinde bir gece buzdolabında bekletin. Ertesi gün nohutları süzün. Süzme işleminden sonra elde edilen su, aquafabadır. Hazırladığınız aquafabayı kapaklı bir kap içine koyun. Buzdolabında 1 hafta kadar saklamanız mümkündür.

Aquafabayı nerelerde kullanmamız gerekir?

Canınız kek çekti fakat evde hiç yumurta yoksa, hayvansal değil vegan besleniyorsanız, yumurtaya alerjiniz varsa, herhangi bir hastalık veya sadece tercihten dolayı yumurta kullanmak istemiyorsanız aquafaba kullanabilirsiniz. Yumurta tariflerde bağlayıcı görevindedir. Aquafaba nişasta içeriğiyle suyla temas halinde yapışkan bir kıvam alır ve tarifte bağlayıcı görevi görür. Yumurta yerine geçen en iyi seçenektir.

Yaklaşık 3 yemek kaşığı nohut suyu 1 bütün yumurtaya eşdeğerdir. 2 yemek kaşığı nohut suyu ise 1 yumurta akının yerine geçer.

Aquafabayı kullanırken tıpkı yumurtada olduğu gibi çırpıp kabartmalısınız. Güzelce çırpılırsa iki katına kadar çıkabilir.

Aquafabayı kek, börek, pasta, macaron tariflerinde, hayvansal ürün içermeyen vegan tereyağı ya da margarin yapımında, krem şanti yapımında kullanabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.