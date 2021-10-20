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Durul Gence kimdir? Durul Gence öldü mü? Durul Gence hayatı ve biyografisi
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TIMETURK / GENEL / Durul Gence kimdir? Durul Gence öldü mü? Durul Gence hayatı ve biyografisi

Durul Gence kimdir? Durul Gence öldü mü? Durul Gence hayatı ve biyografisi

Durul Gence öldü mü? Türkiye'nin batı müziğindeki öncü isimlerinden biri olan Durul Gence hayatını kaybetti. 81 yaşında tedavi gördüğü hastanede yatan Durul Gence'ni ölüm haberi müzik camiasını yasa boğdu. Peki Durul Gence kimdir? İşte Durul Gence'nin hayatı ve biyografisi...

43 Dakika Önce
2021-10-20 14:03:45
Durul Gence kimdir? Durul Gence öldü mü? Durul Gence hayatı ve biyografisi

Durul Gence öldü mü? Türkiye'nin batı müziğindeki öncü isimlerinden biri olan Durul Gence hayatını kaybetti. 81 yaşında tedavi gördüğü hastanede yatan Durul Gence'ni ölüm haberi müzik camiasını yasa boğdu. Peki Durul Gence kimdir? İşte Durul Gence'nin hayatı ve biyografisi...

Batı tarzı müziğin ilk öncülerinden olan Durul Gence hayatını kaybetti. Rock, pop ve caza uzanan geniş alanda müzik yapan Gence uzun süredir tedavi görüyordu. Uzun süredir parkinson hastalığı ile mücadele eden 81 yaşındaki sanatçı Durul Gence, yaşamını yitirdi. Ünlü sanatçı, üç hafta önce durumunun ağırlaşması nedeniyle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Durul Gence kimdir?

Durul Gence 14 Mart 1940 yılında Ankara'da dünya geldi. Durul Gence 20 Ekim 2021'de tedavi gödrüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Durul Gence Türk caz müzisyeni, orkestra şefiydi.

1954 yılında girdiği Deniz Harp Okulu'nda davul çalmaya başlayarak müzik hayatına atılan Durul Gence, 1970 yılında yaptığı Şeyh Şamil plağı ile ünlendi.

Okul yıllarında kurduğu müzik topluluğu ve ardından çalıştığı "İstanbul Express", kurduğu "Asia Minor Mission" topluluklarıyla, Ajda Pekkan, Rüçhan Çamay, Gönül Yazar, Alpay, Tanju Okan, Ertan Anapa gibi isimlere eşlik eden sanatçı, yurt dışında da Herb Geller, Sonny Sharock, Bertice Reading, Four Pennies, Lili İvanova, Mads Vinding, Peter Bastian, Anders Koppel, Herbie Mann gibi isimlerle çalıştı.

Bir yıl kadar Norveç'te kaldı.

ODTÜ'de ve Hacettepe Üniversitesi'nde "İnsan, müzik ve caz" dersleri veren Gence'nin, DG-4 adında bir topluluğu bulunmaktadır.

Sanatçı, Mart 2005'te 50. sanat yılını kutlamıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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