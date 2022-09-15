Dünyanın en zeki ülkeleri listesi 2022 | En zeki ülkelerde Türkiye kaçıncı? Dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması 2022 yılı için yapıldı. Lisede ilk sıralarda gelişmiş ülkeler ve Asya ülkeleri yer aldı. World Population Review 2022 raporuyla dünyanın en zeki ülkelerinin sıralaması yapıldı. Türkiye listenin başlarında yer almazken ortalarda kendisine yer buldu. İşte 2022 Dünyanın en zeki ülkeleri listesi...

Dünyanın en zeki ülkeleri listesi 2022 | En zeki ülkelerde Türkiye kaçıncı? Dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması 2022 yılı için yapıldı. Lisede ilk sıralarda gelişmiş ülkeler ve Asya ülkeleri yer aldı. World Population Review 2022 raporuyla dünyanın en zeki ülkelerinin sıralaması yapıldı. Türkiye listenin başlarında yer almazken ortalarda kendisine yer buldu. İşte 2022 Dünyanın en zeki ülkeleri listesi...

Dünyanın en zeki ülkelerinn hangileri olduğu sürekli merak ediliyor. World Population Review 2022 ile dünyanın en zeki ülkeleri listesi yayınlandı.

Dünyanın en zeki ülkeleri listesi 2022

Dünyanın en zeki 100 ülkesi listesinde Asya ülkelerinin zirvede yer alması dikkatleri çekti. İlk 6 sırada Asya ülkeleri bulunuyor. İşte Dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması ve puanları...

Singapur (108)

Hong Kong (108)

Tayvan (106)

Güney Kore (106)

Japonya (105)

Çin (104)

İsviçre (102)

Hollanda (102)

Kuzey Kore (102)

Çin Halk Cumhuriyeti Özel İdari Bölgesi olan Makao (101)

İzlanda (101)

Finlandiya (101)

Kanada (101)

Belçika (100)

Almanya (100)

Birleşik Krallık (100)

Avusturya (100)

Yeni Zelanda (100)

Norveç (99)

İsveç (99)

Lüksemburg (99)

Danimarka (99)

Çekya (99)

Estonya (99)

Avustralya (99)

Fransa (98)

Amerika Birleşik Devletleri (98)

Macaristan (98)

Moğolistan (98)

Malta (97)

İtalya (97)

İspanya (97)

Polonya (97)

Rusya (96)

Hırvatistan (95)

Ukrayna (95)

Portekiz (95)

İrlanda (94)

Vietnam (94)

İsrail (94)

Malezya (93)

Gürcistan (92)

Kazakistan (92)

Yunanistan (92)

Bulgaristan (91)

Arjantin (90)

Romanya (90)

Türkiye (89)

Tayland (89)

Sırbistan (89)

Şili (89)

Kamboçya (88)

Bermuda (88)

Brunei (88)

Mauritius (87)

Kosta Rika (86)

Filipinler (86)

Meksika (86)

Irak (86)

Venezuela (85)

Bolivya (85)

Kuveyt (85)

İran (84)

Karadağ (84)

Arnavutluk (84)

Endonezya (84)

Mısır (83)

Ekvador (83)

Burma (83)

Brezilya (83)

Birleşik Arap Emirlikleri (83)

Bahreyn (83)

Fiji (83)

Pakistan (82)

Cezayir (82)

Kolombiya (82)

Fas (82)

Umman (82)

Hindistan (81)

Suudi Arabistan (81)

Afganistan (80)

Sri Lanka (79)

Katar (78)

Bangladeş (77)

Nepal (77)

Zambiya (72)

Zimbabve (72)

Kenya (71)

Fildişi Sahili (71)

Güney Afrika (70)

Sudan (70)

Nijerya (70)

Gana (69)

Çad (65)

Kamerun (65)

Kongo (63)

Eritre (63)

Ginne Bissau (62)

Etiyopya (61)

Senegal (60)

En zeki ülkelerde Türkiye kaçıncı?

Dünyanın en zeki ülkeleri sıralamasında Türkiye ilk 100 ülke içinde 48. sırada yer alıyor.

En yüksek IQ'ya sahip 10 ülke

Japonya (106.48)

Tayvan (106.47)

Singapur (105.89)

Hong Kong (105.37)

Çin (104.1)

Güney Kore (102.35)

Belarus (101.6)

Finlandiya (101.2)

Lihtenştayn (101.07)

Almanya (100.74)

.