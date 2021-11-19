Dünyanın en zehirli ağacın adı nedir? En ölümcül ağaç hangisi? Dünyanın en zehirli ağacı Türkiye'de var mı? Guinness Rekorlar Kitabına dünyanın en ölümcül ağacı olarak giren bir ağaç türü ABD’nin Florida eyaletinde tespit edildi. Görüntüsü il zehirli olduğu izlenimi vermeyen ağacın meyveleri ise aynı yeşil elmaya benziyor. Uzmanlar ağacın yapraklarının altında durmanın bile riskli olacağı görüşünde.

Dünyanın en zehirli ağacın adı nedir? En ölümcül ağaç hangisi? Dünyanın en zehirli ağacı Türkiye'de var mı? Guinness Rekorlar Kitabına dünyanın en ölümcül ağacı olarak giren bir ağaç türü ABD'nin Florida eyaletinde tespit edildi. Görüntüsü il zehirli olduğu izlenimi vermeyen ağacın meyveleri ise aynı yeşil elmaya benziyor. Uzmanlar ağacın yapraklarının altında durmanın bile riskli olacağı görüşünde.

Dünyanın en zehirli ağacın adı nedir?

2011 yılında "Guinness Rekorlar Kitabı" tarafından dünyanın en tehlikeli ağacı olarak adlandırılan ağaç şu ana kadar sadece ABD'nin Florida eyaletinde ve Karayipler'in bazı bölgelerinde görüldü. NTV'de yer alan habere göre; Dünyanın en ölümcül ağacı olarak bilinen Manşinel ağacının yeni bir tanesi ABD'nin Florida eyaletinde tespit edildi.

Dallarının altında durmak bile tehlikeli

Guinness Rekorlar Kitabı, ağacı “Altında durulsa bile ölümcül riskler barındırıyor” ifadeleriyle tanımlarken, "Yağmurda altında durmak bile, herhangi bir özsuyu içeren yağmur damlaları ile canlı teni ıslanırsa, bu kabarması için yeterlidir" diyor. Bakıldığında zararsız gibi görünen Manşinel ağacı, yeşil elmaya benzeyen meyveler verirken, “yeşil ve yapraklı bir ağaç” olarak tanımlanıyor.

Bununla birlikte ağacın kabuğu, özsuyu ve meyvesinin insanlar için çok tehlikeli olduğu ve ölümcül sağlık sorunlarına neden olabileceği belirtiliyor. Halk arasında "plaj elması" ağacı olarak bilinen Manişel, (Hippomane mancinella) ciddi tıbbi sorunlara neden olabilirken, Ulusal Sağlık Enstitüleri, sütlü özsuyunun cilt ile temas etmesi durumunda kabarma, yanma ve iltihaplanmaya neden olacağını söylüyor.

Manşinel ağacı nedir?

Manşinel (Hippomane mancinella), sütleğengiller (Euphorbiaceae) Batı Hindistan ve tropik Amerika'da yetişen bir ağaçtır. Boyu 3 metreden 15 metreye kadar uzanabilir. Düz ve açık kahverengi bir kabuğu; uzun dalları vardır. Yumurta şeklindeki yaprakları 10 cm uzunluğundadır ve dişli kenarlara sahiptir. Küçük ve pembe çiçeklere sahiptir. Elma şeklinde meyveleri vardır.

Sütlü sapı ve sarı-yeşil meyveleri oldukça zehirlidir.

Hatta meyvelerden sıçrayan yağmur damlaları ya da çiğ deride yaralanmalara sebep olabilir.

Yanan odundan gelen dumanı ise geçici körlüğe neden olabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.