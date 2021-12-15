Dünyanın en yaşlı ailesinin uzun yaşam sırrını biliyor musunuz?

Guinness Rekorlar Kitabı'na göre dünyanın en yaşlı ailesi Donnelly ailesi. Bu ailenin uzun yaşamak adına uyguladığı bazı sırlar var. Peki Donnelly ailesi uzun ve sağlıklı bir şekilde yaşamak için nelere dikkat ediyor ve ne tüketiyorlar? Sizler için araştırdık, gelin birlikte öğrenelim...



Donnelly ailesi İrlandalı bir aile. 13 kişilik bu aile oldukça köklü bir geçmişe sahip. Guinness Rekorlar Kitabı'na göre dünyanın en yaşlı ailesi olan bu ailenin en genci 72 yaşında, en yaşlısı 93 yaşında.

Donnelly ailesinin uzun yaşama sırrı ne?

Bu aile bu kadar uzun yaşamalarını babadan kalma geleneklerini sürdürmeye ve kendi yetiştirdikleri ürünleri tüketmeye bağlıyorlar. Ailenin her bir üyesi farklı yerlerde yaşıyor. Fakat hepsi kendi sebzelerini, meyvelerini, hatta tavuklarını yetiştiriyor ve bunları tüketiyor. Hatta aile fertleri katkı maddesi içeren hiçbir ürünü tüketmiyor.

Yaşlarının toplamı 1073 olan bu yaşlı ailenin bir diğer sırrı ise uyumadan otuz dakika önce sıcak bir şeyler yemek. Birçok uzman göre uyumadan bir süre önce yemek yemeyi bırakmamız gerektiğini söylüyor. Fakat bu aile bu kurala uymuyor.

Donnelly ailesinin fertlerinin her biri aynı tarifle hazırladıkları özel bir lapayı tüketiyorlar. Uzun ve sağlıklı bir şekilde yaşamalarının nedeninin de bu lapa olduğunu düşünüyorlar.

Dünyanın en yaşlı ailesi olan Donnelly ailesi bu lapayı sabah akşam tüketiyor!

Dünyanın en yaşlı ailesi olan Donnelly ailesinin yediği lapa için bir su bardağı yulaf ezmesi, yarım su bardağı su, yarım su bardağı süt ve elma reçeli gerekiyor. Yulaf ezmesi, su ve sütü bir tencerenin içerisine aktarıyorlar ve yulaf ezmesi yumuşayana kadar orta ateşte pişiriyorlar. Daha sonra lapayı bir kaseye alıyorlar ve üzerine bir miktar elma reçeli ilave edip tüketiyorlar.

Bu yulaf lapasını uyumadan önce, yaklaşık akşam saat 10 civarında ve uyandıklarında yaklaşık sabah 7 civarında tüketiyorlar.

Siz de bu sırrı uygulamak ve tarifini paylaştığımız lapayı tüketmek istiyor olabilirsiniz. Fakat özel bir sağlık sorununuz varsa veya özel bir beslenme programı uyguluyorsanız beslenme uzmanınıza, doktorunuza danışmadan bu lapayı düzenli olarak tüketmenizi tavsiye etmeyiz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.