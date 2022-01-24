Dünyanın En Uzun Kelimesi Nedir? En uzun kelime Türkçe'den mi çıktı?

Dünyanın en uzun kelimesinin Türkçe bir kelime olduğu ortaya çıktı. Kelime, uzunluklarıyla bilinen Fransızca ve Almanca kelimeleri geride bırakarak dünyanın en uzun kelimesi haline geldi.

Türkçe ve dünya dillerindeki en uzun kelimelerin ortak özelliği çok sayıda ek almalarıdır. Ekler ayrı ayrı değil, kelimeye bitişik yazıldığından, 50'den fazla harf içeren birçok kelime vardır.

Dünyanın en uzun kelimesi Türk dilinden geldi. Toplamda 70 harften oluşan kelime, başarı anlamına gelen başarı kelimesine birçok ekleme yapılarak oluşturulmuştur.

İşte dünyanın en uzun kelimesi

'Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine.':

Kelimenin anlamı ise

Bir grup (kelimede 'biz') başka bir grubun, üçüncü parti kişilerin başarısız hale getirebilmeyi başarmaları için uğraşıyor. Bu insanların, diğer insanları başarısız hale getirebilme becerisi ise hızla ediniliyor. İlk grup, bazen verdiği bu eğitimde başarısız oluyor. Dolayısıyla da bazıları, ötekileri başarısızlaştıracak yeteneklerden yoksun kalmaya devam ediyor. Dördüncü parti bağımsız başka kişiler ise, bazen işte bu eğitimi başarısız olarak tamamlayan ve başarısızlaştırma konusunda başarısız olan kişiler gibi davranmakta.

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