DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ersun Yanal kimdir? Ersun Yanal Milli takımla anlaştı mı?
İstanbul'da AVM'ler kaçta kapanacak? 24 Ocak Pazartesi AVM'ler 19.30'da mı kapanacak? AVM'ler erken mi kapanacak?
Hatay hava durumu (24 Ocak- 22 Şubat)
Vitor Pereira kimdir? Vitor Pereira hangi takımla anlaştı?
AK Parti'den Kabaş, Özkoç ve Erdoğdu hakkında 81 ilde suç duyurusu
Will Turner Kimdir? Karayip Korsanları Will Turner kim?
Tebessüm şarkı sözleri | Fatih Peşmen düet Gizem Akın - Tebessüm | Hayat gülünce çok güzel
Edirne'den İstanbul'a girişler yasak mı? Trakya'dan İstanbul'a araçla giriş yasaklandı mı?
Ali Gaffar Okan kimdir? Ali Gaffar Okan nerede şehit oldu?
39 Çin savaş uçağı Tayvan hava sahasına girdi
Yasin Aktay'dan 'Sezen Aksu' çıkışı
İlayda Bölükbaşı Kimdir?
Dünyanın En Uzun Kelimesi Nedir? En uzun kelime Türkçe'den mi çıktı?
Fatma Girik cenaze | Fatma Girik cenazesi nereye defnedilecek? Fatma Girik cenaze töreni nerede yapılacak?
BTC düşerken alt coin toplamak mantıklı mı?

TIMETURK / GENEL / Dünyanın En Uzun Kelimesi Nedir? En uzun kelime Türkçe'den mi çıktı?

Dünyanın En Uzun Kelimesi Nedir? En uzun kelime Türkçe'den mi çıktı?

Dünyanın en uzun kelimesinin Türkçe bir kelime olduğu ortaya çıktı. Kelime, uzunluklarıyla bilinen Fransızca ve Almanca kelimeleri geride bırakarak dünyanın en uzun kelimesi haline geldi.

2 Saat Önce
2022-01-24 15:38:58
Dünyanın En Uzun Kelimesi Nedir? En uzun kelime Türkçe'den mi çıktı?

Türkçe ve dünya dillerindeki en uzun kelimelerin ortak özelliği çok sayıda ek almalarıdır. Ekler ayrı ayrı değil, kelimeye bitişik yazıldığından, 50'den fazla harf içeren birçok kelime vardır.

Dünyanın en uzun kelimesi Türk dilinden geldi. Toplamda 70 harften oluşan kelime, başarı anlamına gelen başarı kelimesine birçok ekleme yapılarak oluşturulmuştur.

İşte dünyanın en uzun kelimesi

'Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine.':

Kelimenin anlamı ise

Bir grup (kelimede 'biz') başka bir grubun, üçüncü parti kişilerin başarısız hale getirebilmeyi başarmaları için uğraşıyor. Bu insanların, diğer insanları başarısız hale getirebilme becerisi ise hızla ediniliyor. İlk grup, bazen verdiği bu eğitimde başarısız oluyor. Dolayısıyla da bazıları, ötekileri başarısızlaştıracak yeteneklerden yoksun kalmaya devam ediyor. Dördüncü parti bağımsız başka kişiler ise, bazen işte bu eğitimi başarısız olarak tamamlayan ve başarısızlaştırma konusunda başarısız olan kişiler gibi davranmakta.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş