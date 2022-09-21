Dünyanın en saçma binası nerede? Dünyanın en saçma binası yıkıldı mı?

Google'a göre 'dünyanın en saçma binası' olan Kahramanmaraş'taki il özel idare binasının yıkımı tamamlandı.

2019 yılında kimilerine göre sarı bina, kimilerine göre 18 katlı, internet aramalarına göre "dünyanın en saçma binası" olarak tanımlanan İl Özel İdare Binası'nın yıkılması kararı alındı.

Kahramanmaraş'ta valilik ve özel idare iş merkezi binaları da dahil olmak üzere 40 dönüm alan üzerine yapılması planlanan kent meydanı projesi çerçevesinde 'dünyanın en saçma binası' yıkıldı.

Ocak ayında yıkımına başlanılan gülünç binanın hafriyatı da tamamıyla kaldırılırken binadan geriye büyük bir boş alan kaldı. .