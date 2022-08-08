Dünyanın en saçma binası nerede? Dünyanın en saçma binası hangi ilde?

Google arama motorunda 'dünyanın en saçma binası' olarak ilk sırada yer alan bina merak konusu oldu. Dünyanın en saçma binası nerede? Dünyanın en saçma binasının mimarı kim?

Dünyanın en saçma binası olarak anılan bina Kahramanmaraş'ta. 1994 yılında inşa edilen bina, uzun yıllar İl Özel İdare Binası olarak kullanılmıştır. 2.110 metrekare alan üzerine kurulan bina, 19 kat ve 92 bölümden oluşuyor. Kahramanmaraş'ta Trabzon Bulvarı üzerinde yer alan binanın büyük bir kısmı tasarımı gereği boş. Sarı, mavi ve kırmızı renklere sahip olan yapı, Kahramanmaraş'ta yaşayanlar tarafından adres açıklamaları için kullanıldı.

Dünyanın en saçma binası olarak adlandırılan binanın tasarımcıları Haldun Sunal ve Arif Nafiz Aköz.

Görselliği ve işlevsel olmaması nedeniyle eleştirilere neden olan yapı, ülke ve dünyanın gündemine yerleşirken kent sakinlerinin tepkisine neden oldu. Kentin silüetini bozduğu gerekçesiyle yıkılmak istenen yapı daha önce satışa çıkarılmıştı. Ancak binayı satın alan olmadı. .