Dünyanın en saçma binası hangisidir? Dünyanın en saçma binası yıkıldı mı?

Dünyanın en saçma binası hangisidir? sorusu internette sıklıkla araştırılan konuların başında gelmektedir. Birçok kişi dünyanın en saçma binasının nerede olduğunu merak etmektedir. Google’a hem Türkçe hem de İngilizce olarak yazıldığı zaman Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne ait sarı, mavi ve kırmızı renklerden oluşan ve oldukça düzensiz bir bina olan Kahramanmaraş İl Özel İdare Binası çıkmaktadır. Son dönemlerde yıkılma kararı nedeniyle gündemde olan dünyanın en saçma binası, halen birçok kişi tarafından internet üzerinden araştırılmaktadır. Peki Dünyanın en saçma binası ne zaman inşa edilmiştir? Dünyanın en saçma binası niçin inşa edilmiştir? Dünyanın en saçma binası ne zaman yıkılacak?

Kullanılan renkler ve herhangi bir düzeni olmayan yapısı ile dünyanın en saçma binası olarak görülen Kahramanmaraş İl Özel İdare Binası, sık sık sosyal medya üzerinden gündem olmaktadır. Arama motorlarında da Türkçe ve İngilizce olarak dünyanın en saçma binası yazıldığında çıkan bu bina birçok kişi tarafından eleştirilmektedir. Son dönemlerde yıkılma kararı ile gündeme gelen dünyanın en saçma binası yerine ne yapılacağı da oldukça merak konusudur. İşte tüm detayları ile dünyanın en saçma binası…

Dünyanın en saçma binası ne zaman ve niçin inşa edilmiştir?

Dünyanın en saçma binası Kahramanmaraş'ta 27 yıl önce 1994 yılında bugün Trabzon Bulvarı olarak bilinen mevki üzerinde inşaa edilmiştir. Binada sarı, mavi ve kırmızı renklerin kullanılması ve belli bir kısmında yer alan ve kırmızı kolonlarla doldurulan boşluk sebebiyle oldukça dikkat çekmektedir. Toplamda 19 katın bulunduğu dünyanın en saçma binasında, 92 de bölüm vardır. İçerisinde Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ve Oikişubat belediyelerinin kaymakamlıkları ile çeşitli dükkanlar yer almaktadır.

Bina ilk olarak Kahramanmaraş Valiliği için dizayn edilmiştir fakat daha sonra binanın mülkiyeti Kahramanmaraş Belediyesi'ne geçmiştir. 1994 yılında Haldun Sunal ve Arif Nafiz Aköz tarafından tasarımı yapılmıştır.

Tasarım gerek sahip olduğu renkler gerekse şekli ile şehrin genel manzarasına yakışmadığından oldukça çok eleştirilmektedir. Kahramanmaraş halkı içinde de oldukça popüler olan bina, buluşma noktası veyahut yol tariflerinde sık sık kullanılan bir binadır. Binanın özellikle 2013 yılı itibari ile medyada sık sık görünür olması ve daha sonra yabancı medyada da görüntülenmesi dünyanın en saçma binası ünvanın kazanılmasında etkili olduğu söylenebilir. 2011 yılında satılmak istenen ve 28 milyon TL teklif verilen binaya kimse alıcı olmamıştır.

Dünyanın en saçma binası ne zaman yıkılacak?

Kahramanmaraş'ta yer alan dünyanın en saçma binası şehrin silüetini bozduğu için bir müddettir yıkılacağı üzerine haberler yapıldı. Yapılan açıklamaya göre yıkım işlemlerine kurban bayramı ile birlikte başlanacağı bildirildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör'e yıkım kararı ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “Kentin en merkezi yeri olan özel idare binamız ve adliye binamız yaklaşık 40 dönümlük bir alana sahip. Burada çok uzun süreli çalışma yaptık. Özel idare binasının fonksiyonel olmaması ve şehir siluetinin olmaması nedeniyle kentin kamuoyunda yıkılması konusunda çok ciddi bir fikir birliği oluştu. Bunun üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile çalışma yaptık. Bakanlığımız burayı kentsel dönüşüm alanı ilan etti. Eskiden adliye binası ve daha sonra emniyet binası olarak kullanılan binanın yıkım işlerine başladık. İl Özel İdare binamızın yıkım sürecine başlandı. Binadaki iş yerlerindekilere Kurban Bayramına kadar süre verdik. Taşıma bedeli olarak onlara aynı zamanda destek verdik. İnşallah bayramda da bu binanın yıkımına başlayacağız”

Yıkılacak binanın ardından açılan alanda bir şehir meydanı yapılacağı bildirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.