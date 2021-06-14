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Dünyanın en saçma binası hangisi? Dünyanın en saçma binası nerede?

Dünyanın en saçma binası hangisi? Dünyanın en saçma binası nerede? Arama motoru Google'a dünyanın en saçma binası yazıldığı zaman Kahramanmaraş'ta inşa edilen sarı, mavi ve kırmızı renkli bina çıkıyor. Dünyanın en saçma binası olarak adlandırılmaya başlanan Özel İdare İş Merkezi binası için yıkım kararı çıktı. 27 yıl önce inşa edilen bina arama motorlarında dünyanın en saçma binası olarak gösteriliyor.

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Google News - Timeturk
14.06.2021 09:15:32
Dünyanın en saçma binası hangisi? Dünyanın en saçma binası nerede?

Dünyanın en saçma binası hangisi? Dünyanın en saçma binası nerede? Arama motoru Google'a dünyanın en saçma binası yazıldığı zaman Kahramanmaraş'ta inşa edilen sarı, mavi ve kırmızı renkli bina çıkıyor. Dünyanın en saçma binası olarak adlandırılmaya başlanan Özel İdare İş Merkezi binası için yıkım kararı çıktı. 27 yıl önce inşa edilen bina arama motorlarında dünyanın en saçma binası olarak gösteriliyor. 

Dünyanın en saçma binası ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Arama motoru Google'a dünyanın en saçma binası yazıldığı zaman Türkiye'den de bir yapının görselleri karşımıza geliyor. Peki Dünyanın en saçma binası hangisi? Dünyanın en saçma binası nerede?

Dünyanın en saçma binası hangisi? 

Dünyanın en saçma binası olarak tanımlanan yapı Kahramanmaraş'ta bulunuyor. Yapı 27 yıl önce inşa edilmiş. Sarı, mavi ve kırmızı renkli bina Kurban Bayramı'nda yıkılacak. Dünyanın en saçma binası artık yıkılacak.

Dünyanın en saçma binası nerede?

Kahramanmaraş'ın merkezinde bulunan Özel İdare İş Merkezi binası yıllardır kentin simgesiydi. Bina Google'da dünyanın en saçma binası aramalarında çıkınca ünlenmişti. 

Dünyanın en saçma binası yıkılacak

İş yerlerinin dışında Onikişubat Kaymakamlığı'nın da yer aldığı binaya, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin planladığı 'Şehir Meydanı' projesi kapsamında yıkım kararı alındı.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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