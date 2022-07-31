Dünyanın en korkunç filmi hangisidir? IMDB puanı yüksek korku filmleri neler?
Dünyanın en korkunç filmleri neler? IMDb puanı en yüksek korku filmleri Hangileri? Boş zamanlarını en iyi ve güzel bir şekilde değerlendirmek isteyen insanlar film izleyerek kendilerini ödüllendirmekte. Dünyada film izlerken en çok tercih edilen film türleri arasında korku filmleri yer almakta. Gerilim isteyen film severlerin tercih ettiği korku filmleri hakkında tüm detaylara değineceğiz. İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde.
2022-07-31 15:16:12
Dünyanın En Korkunç Filmleri
- Host, 2020
- Lanet (Sinister), 2012
- Ruhlar Bölgesi (Insidious), 2010
- Korku Seansı (The Conjuring), 2013
- Ayin (Hereditary), 2018
- Aterrados, 2017
- Peşimdeki Şeytan (ItFollows), 2014
- Sessiz Bir Yer 2 (A QuietPlacePart II), 2021
- Sinister
- Teksas katliamı
- Ölü ikizler
- Şeytanı gördüm
- Kapan
- Morbius
- Çığlık 5
- Elm Sokağı Kabusu (A Nightmare on Elm Street), 1984
- Halka (The Ring), 2002
- Hush, 2016
- Cehenneme Bir Adım (The Descent), 2005
- Karabasan (The Babadook), 2014
- Korku Seansı 2 (The Conjuring 2), 2016
- Paranormal Activity, 2007
- Aterrados, 2017
- The Exorcist (Şeytan, 1973)
- Halloween (Cadılar Bayramı, 1978)
- Rosemary's Baby (Rosemary'nin Bebeği, 1968)
- The Shining (Cinnet, 1980)
- Psycho (Sapık, 1960)
- The Evil Dead (Şeytanın Ölüsü, 1981)
- Suspiria (1977)
Imdb Puanı Yüksek Korku Filmleri
- MA (2019) IMDb 5,6
- ELI (2019) IMDb 5,7
- IT / O IMDb 7,3
- Yetimhane IMDb 7,4
- REC- ÖLÜM ÇIĞLIĞI IMDb 7,4
- Günah Tohumu IMDb 7,4
- Kara Büyü IMDb 7,5
- Teksas Katliamı IMDb 7,5
- Korku Seansı IMDb 7,5
- Sessiz Bir Yer IMDb 7,5
- Ölümcül oyunlar IMDb 7,6
- The Others IMDb 7,6
- Kapan IMDb 7,7
- Deniz Feneri IMDb 7,6
- Zombi Ekspresi IMDb 7,5
- Kara Büyü IMDb 7,5
- Ayin IMDb 7,3
- Cinnet IMDb 8,4
- Ritüel IMDb 7,1
- Blair cadısı IMDb 6,5
- Görünmez Adam IMDb 7,1
- Öldüren Sis IMDb 7,1
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