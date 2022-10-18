Dünyanın en büyük ekonomileri sıralaması 2022 | Türkiye kaçıncı sırada? 2023 tahmini IMF'den geldi!

Dünyanın en büyük ekonomileri sıralaması 2022 | Türkiye kaçıncı sırada? Dünya ekonomileri önce Kovid-19 salgını nedeniyle darbe yedi, ardından da Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışması ile darbe aldı. Artan enflasyon ve hayat pahalılığı dünyada resesyon riskini de ortaya çıkardı. 2022 yılında merkez bankaları peş peşe faiz artırma kararı aldı. IMF dünya ülkeleri için büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize ederken Türkiye için ise yukarı yönlü revize geldi. Peki 2022 dünya ekonomileri sıralaması nasıl? Türkiye listede kaçıncı sırada?

Dünyanın en büyük ekonomileri sıralaması 2022 | Türkiye kaçıncı sırada? Dünya ekonomileri önce Kovid-19 salgını nedeniyle darbe yedi, ardından da Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışması ile darbe aldı. Artan enflasyon ve hayat pahalılığı dünyada resesyon riskini de ortaya çıkardı. 2022 yılında merkez bankaları peş peşe faiz artırma kararı aldı. IMF dünya ülkeleri için büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize ederken Türkiye için ise yukarı yönlü revize geldi. Peki 2022 dünya ekonomileri sıralaması nasıl? Türkiye listede kaçıncı sırada?

IMF'nin Nisan 2022 tarihli raporuna göre dünyanın en büyük ekonomiye sahip ülkeleri sıralamasını açıkladı. Listenin başında bu sene de ABD yer aldı. ABD 22 trilyon 998 milyar dolar ile zirvede yer alırlen onu Çin izledi. Çin GSYH'si 17 trilyon 458 milyar dolar olduğu açıklandı. Listenin 3. sırasında ise bir başka Asya ülkesi yer alıyor. Japonya Japonya 4 trilyon 937 milyar dolar ile üçüncü sırada yer aldı. Dünyanına en büyük ekonomileri sıralamasında Almanya 4 trilyon 226 milyar ile dördüncü, İngiltere 3 trilyon 188 milyar ile beşinci oldu. İşte dünyanın en büyük ekonomileri ilk 30 sıralaması;

Dünyanın en büyük ekonomileri sıralaması 2021

Sıra Ülke Milyon ( $)

1 ABD 23000

2 Çin 17460

3 Japonya 4940

4 Almanya 4230

5 İngiltere 3190

6 Hindistan 3180

7 Fransa 2940

8 İtalya 2100

9 Kanada 1990

10 G. Kore 1800

11 Rusya 1780

12 Avustralya 1630

13 Brezilya 1610

14 İran 1430

15 İspanya 1430

16 Meksika 1290

17 Endonezya 1190

18 Hollanda 1020

19 S. Arabistan 833,54

20 İsviçre 812,55

21 Türkiye 806,8

22 Tayvan 789,51

23 Polonya 674,13

24 İsveç 627,44

25 Belçika 599,99

Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye 807 milyar dolar ile listede 21. sırada yer alıyor. IMF raporuna göre Türkiye 720 milyar dolar GSYH ile 2020'de dünyanın en büyük 20. ekonomisi durumundaydı.

Dünyanın en büyük ekonomileri tam liste

Sıra Ülke Milyon ( $)

1 Amerika Birleşik Devletleri 25.346.805

2 Çin 19.911.593

3 Japonya 4.912.147

4 Almanya 4.256.540

5 Hindistan 3.534.743

6 Birleşik Krallık 3.376.003

7 Fransa 2.936.702

8 Kanada 2.221.218

9 İtalya 2.058.330

10 Brezilya 1.833.274

11 Rusya 1.829.050

12 Güney Kore 1.804.680

13 Avustralya 1.748.334

14 İran 1.739.012

15 ispanya 1.435.560

16 Meksika 1.322.740

17 Endonezya 1.289.295

18 Suudi Arabistan 1.040.166

19 Hollanda 1.013.595

20 İsviçre 841.969

21 Tayvan 841.209

22 Polonya 699.559

23 Türkiye 692.380

24 İsveç 621.241

25 Belçika 609.887

26 Arjantin 564.277

27 Norveç 541.938

28 Tayland 522.012

29 İsrail 520.703

30 İrlanda 516.146

31 Nijerya 510.588

32 Birleşik Arap Emirlikleri 501.354

33 Avusturya 479.815

34 Malezya 439.373

35 Mısır 435.621

36 Güney Afrika 426.166

37 Singapur 424.431

38 Filipinler 411.978

39 Vietnam 408.947

40 Danimarka 399.100

41 Bangladeş 396.543

42 Hong Kong 369.486

43 Kolombiya 351.281

44 Pakistan 347.743

45 Şili 317.594

46 Finlandiya 297.617

47 Irak 297.341

48 Çek Cumhuriyeti 296.238

49 Romanya 286.509

50 Yeni Zelanda 257.211

51 Portekiz 251.915

52 Peru 240.346

53 Katar 225.716

54 Yunanistan 222.770

55 Ukrayna 198.316

56 Macaristan 197.813

57 Kazakistan 193.611

58 Cezayir 193.601

59 Kuveyt 186.610

60 Fas 133.062

61 Angola 124.862

62 Slovakya 118.434

63 Porto Riko 116.762

64 Ekvador 115.462

65 Kenya 114.679

66 Umman 110.127

67 Dominik Cumhuriyeti 109.080

68 Küba 107.352

69 Etiyopya 105.325

70 Guatemala 91.019

71 Bulgaristan 89.533

72 Lüksemburg 86.898

73 Sri Lanka 81.934

74 Tanzanya 77.506

75 Türkmenistan 76.591

76 Gana 73.894

77 Azerbaycan 73.369

78 Özbekistan 73.060

79 Fildişi Sahili 73.047

80 Panama 70.492

81 Litvanya 69.782

82 Hırvatistan 69.459

83 Myanmar 69.262

84 Kosta Rika 65.314

85 Sırbistan 65.037

86 DR Kongo 64.795

87 Uruguay 64.283

88 Slovenya 63.647

89 Lübnan 27.320

90 Belarus 59.394

91 Venezuela 49.086

92 Libya 48.773

93 Ürdün 47.745

94 Uganda 46.377

95 Kamerun 45.713

96 Tunus 45.642

97 Bahreyn 44.169

98 Paraguay 41.935

99 Bolivya 41.032

100 Letonya 40.266

Kaynak: Uluslararası Para Fonu (IMF) 10.06.2022 tarihinde güncellenmiştir.

IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yukarı çekti

IMF'nin sonbahar dönemi "Global Ekonomik Görünüm Raporu"na göre, Temmuz ayında yayımlanan ara dönem raporunda Türkiye için yüzde 4,0 olarak tahmin edilen 2022 yılı büyüme tahmini, yüzde 5,0 seviyesine çıkarıldı. IMF, 2023 yılı için büyüme beklentisini ise yüzde 3,5'ten yüzde 3,0'e çekti.

Gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) nedir?

Gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH), belirli bir zaman aralığında üretilen tüm nihai ürünlerin, piyasa değerindeki ekonomik ölçüsüdür. Kişi başına düşen GSYİH (nominal) ise, ülkelerin yaşam maliyetleri ve enflasyon oranlarındaki farklılıkları yansıtmamaktadır; bu nedenle, satın alma gücü paritesinde (SAGP) kişi başına GSYİH bazının kullanılması, uluslararasındaki yaşam standartlarını karşılaştırırken, tartışmalı olarak daha yararlı olurken, nominal GSYİH, uluslararası pazardaki ulusal ekonomileri karşılaştırmak için daha yararlıdır.

Bu tanımda belli bir zaman; bir ay, üç ay ya da bir yıl olabilir. GSYİH genellikle bir yıl için ele alınır. Nihai mal ve hizmetler ise, üretilen toplam mal ve hizmetlerden üretim için kullanılan ara mallar düşüldükten sonra geriye kalan değerdir. GSYİH verilerini bulmak için şu formül uygulanır:

GSYİH = Tüketim + Yatırım + devlet harcamaları + (ihracat – ithalat)

GSYİH'den amortismanlar (sermayenin aşınma ve eskime payı) çıkarıldığı zaman safi yurt içi hasıla elde edilir. “Gayrisafi”, sermaye stoğuna amortismanın eklenmiş olduğunu ifade eder.

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