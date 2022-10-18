Dünyanın en büyük ekonomileri sıralaması 2022 | Türkiye kaçıncı sırada? 2023 tahmini IMF'den geldi!
Dünyanın en büyük ekonomileri sıralaması 2022 | Türkiye kaçıncı sırada? Dünya ekonomileri önce Kovid-19 salgını nedeniyle darbe yedi, ardından da Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışması ile darbe aldı. Artan enflasyon ve hayat pahalılığı dünyada resesyon riskini de ortaya çıkardı. 2022 yılında merkez bankaları peş peşe faiz artırma kararı aldı. IMF dünya ülkeleri için büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize ederken Türkiye için ise yukarı yönlü revize geldi. Peki 2022 dünya ekonomileri sıralaması nasıl? Türkiye listede kaçıncı sırada?
2022-10-18 16:01:57
Dünyanın en büyük ekonomileri sıralaması 2022 | Türkiye kaçıncı sırada? Dünya ekonomileri önce Kovid-19 salgını nedeniyle darbe yedi, ardından da Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışması ile darbe aldı. Artan enflasyon ve hayat pahalılığı dünyada resesyon riskini de ortaya çıkardı. 2022 yılında merkez bankaları peş peşe faiz artırma kararı aldı. IMF dünya ülkeleri için büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize ederken Türkiye için ise yukarı yönlü revize geldi. Peki 2022 dünya ekonomileri sıralaması nasıl? Türkiye listede kaçıncı sırada?
IMF'nin Nisan 2022 tarihli raporuna göre dünyanın en büyük ekonomiye sahip ülkeleri sıralamasını açıkladı. Listenin başında bu sene de ABD yer aldı. ABD 22 trilyon 998 milyar dolar ile zirvede yer alırlen onu Çin izledi. Çin GSYH'si 17 trilyon 458 milyar dolar olduğu açıklandı. Listenin 3. sırasında ise bir başka Asya ülkesi yer alıyor. Japonya Japonya 4 trilyon 937 milyar dolar ile üçüncü sırada yer aldı. Dünyanına en büyük ekonomileri sıralamasında Almanya 4 trilyon 226 milyar ile dördüncü, İngiltere 3 trilyon 188 milyar ile beşinci oldu. İşte dünyanın en büyük ekonomileri ilk 30 sıralaması;
Dünyanın en büyük ekonomileri sıralaması 2021
Sıra Ülke Milyon ( $)
1 ABD 23000
2 Çin 17460
3 Japonya 4940
4 Almanya 4230
5 İngiltere 3190
6 Hindistan 3180
7 Fransa 2940
8 İtalya 2100
9 Kanada 1990
10 G. Kore 1800
11 Rusya 1780
12 Avustralya 1630
13 Brezilya 1610
14 İran 1430
15 İspanya 1430
16 Meksika 1290
17 Endonezya 1190
18 Hollanda 1020
19 S. Arabistan 833,54
20 İsviçre 812,55
21 Türkiye 806,8
22 Tayvan 789,51
23 Polonya 674,13
24 İsveç 627,44
25 Belçika 599,99
Türkiye kaçıncı sırada?
Türkiye 807 milyar dolar ile listede 21. sırada yer alıyor. IMF raporuna göre Türkiye 720 milyar dolar GSYH ile 2020'de dünyanın en büyük 20. ekonomisi durumundaydı.
Dünyanın en büyük ekonomileri tam liste
Sıra Ülke Milyon ( $)
1 Amerika Birleşik Devletleri 25.346.805
2 Çin 19.911.593
3 Japonya 4.912.147
4 Almanya 4.256.540
5 Hindistan 3.534.743
6 Birleşik Krallık 3.376.003
7 Fransa 2.936.702
8 Kanada 2.221.218
9 İtalya 2.058.330
10 Brezilya 1.833.274
11 Rusya 1.829.050
12 Güney Kore 1.804.680
13 Avustralya 1.748.334
14 İran 1.739.012
15 ispanya 1.435.560
16 Meksika 1.322.740
17 Endonezya 1.289.295
18 Suudi Arabistan 1.040.166
19 Hollanda 1.013.595
20 İsviçre 841.969
21 Tayvan 841.209
22 Polonya 699.559
23 Türkiye 692.380
24 İsveç 621.241
25 Belçika 609.887
26 Arjantin 564.277
27 Norveç 541.938
28 Tayland 522.012
29 İsrail 520.703
30 İrlanda 516.146
31 Nijerya 510.588
32 Birleşik Arap Emirlikleri 501.354
33 Avusturya 479.815
34 Malezya 439.373
35 Mısır 435.621
36 Güney Afrika 426.166
37 Singapur 424.431
38 Filipinler 411.978
39 Vietnam 408.947
40 Danimarka 399.100
41 Bangladeş 396.543
42 Hong Kong 369.486
43 Kolombiya 351.281
44 Pakistan 347.743
45 Şili 317.594
46 Finlandiya 297.617
47 Irak 297.341
48 Çek Cumhuriyeti 296.238
49 Romanya 286.509
50 Yeni Zelanda 257.211
51 Portekiz 251.915
52 Peru 240.346
53 Katar 225.716
54 Yunanistan 222.770
55 Ukrayna 198.316
56 Macaristan 197.813
57 Kazakistan 193.611
58 Cezayir 193.601
59 Kuveyt 186.610
60 Fas 133.062
61 Angola 124.862
62 Slovakya 118.434
63 Porto Riko 116.762
64 Ekvador 115.462
65 Kenya 114.679
66 Umman 110.127
67 Dominik Cumhuriyeti 109.080
68 Küba 107.352
69 Etiyopya 105.325
70 Guatemala 91.019
71 Bulgaristan 89.533
72 Lüksemburg 86.898
73 Sri Lanka 81.934
74 Tanzanya 77.506
75 Türkmenistan 76.591
76 Gana 73.894
77 Azerbaycan 73.369
78 Özbekistan 73.060
79 Fildişi Sahili 73.047
80 Panama 70.492
81 Litvanya 69.782
82 Hırvatistan 69.459
83 Myanmar 69.262
84 Kosta Rika 65.314
85 Sırbistan 65.037
86 DR Kongo 64.795
87 Uruguay 64.283
88 Slovenya 63.647
89 Lübnan 27.320
90 Belarus 59.394
91 Venezuela 49.086
92 Libya 48.773
93 Ürdün 47.745
94 Uganda 46.377
95 Kamerun 45.713
96 Tunus 45.642
97 Bahreyn 44.169
98 Paraguay 41.935
99 Bolivya 41.032
100 Letonya 40.266
Kaynak: Uluslararası Para Fonu (IMF) 10.06.2022 tarihinde güncellenmiştir.
IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yukarı çekti
IMF'nin sonbahar dönemi "Global Ekonomik Görünüm Raporu"na göre, Temmuz ayında yayımlanan ara dönem raporunda Türkiye için yüzde 4,0 olarak tahmin edilen 2022 yılı büyüme tahmini, yüzde 5,0 seviyesine çıkarıldı. IMF, 2023 yılı için büyüme beklentisini ise yüzde 3,5'ten yüzde 3,0'e çekti.
Gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) nedir?
Gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH), belirli bir zaman aralığında üretilen tüm nihai ürünlerin, piyasa değerindeki ekonomik ölçüsüdür. Kişi başına düşen GSYİH (nominal) ise, ülkelerin yaşam maliyetleri ve enflasyon oranlarındaki farklılıkları yansıtmamaktadır; bu nedenle, satın alma gücü paritesinde (SAGP) kişi başına GSYİH bazının kullanılması, uluslararasındaki yaşam standartlarını karşılaştırırken, tartışmalı olarak daha yararlı olurken, nominal GSYİH, uluslararası pazardaki ulusal ekonomileri karşılaştırmak için daha yararlıdır.
Bu tanımda belli bir zaman; bir ay, üç ay ya da bir yıl olabilir. GSYİH genellikle bir yıl için ele alınır. Nihai mal ve hizmetler ise, üretilen toplam mal ve hizmetlerden üretim için kullanılan ara mallar düşüldükten sonra geriye kalan değerdir. GSYİH verilerini bulmak için şu formül uygulanır:
GSYİH = Tüketim + Yatırım + devlet harcamaları + (ihracat – ithalat)
GSYİH'den amortismanlar (sermayenin aşınma ve eskime payı) çıkarıldığı zaman safi yurt içi hasıla elde edilir. “Gayrisafi”, sermaye stoğuna amortismanın eklenmiş olduğunu ifade eder.
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