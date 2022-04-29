Dünyanın dansı İstanbul meydanlarında

İBB, 29 Nisan’da ‘Dünya Dans Günü’ için şehrin park ve meydanlarını piste dönüştürüyor. İstanbullular özel gösteriler, hareketli ritimler ve muhteşem koreografilerle buluşuyor. Tüm İstanbulluların davetli olduğu etkinlikler, 8 farklı noktada profesyonel dansçıların performansıyla büyüleyecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şehrin önemli noktalarında ‘Uluslararası Dans Günü' kapsamında gösteriler düzenleyecek. 29 Nisan'da birbirinden renkli ve özgün dansın sergileneceği Dünya Dans Günü'nde müziğin ritmi İstanbullularla buluşacak. İstanbullu, dünyaca ünlü müzik türlerinin şehirle harmanlandığı ikonik, enerjik, renkli enerjisini tüm gün boyunca hissedecek. Müzik ve dans severler ateş dansları ile heyecanlanacak, DJ performanslarıyla eğlenecek, gösteri sanatları topluluklarına eşlik edecek.

Dünyanın dört bir tarafında dans gösterisi ile kutlanan bu özel günde İBB Kültür Dairesi Başkanlığı; Maçka Demokrasi Parkı, Karaköy, Kadıköy, Beşiktaş ve Üsküdar İskeleleri, Haliç Metro Parkı ile İBB Ümraniye ve Bakırköy Kültür Merkezleri'ne ‘Dünyanın Dansı'nı taşıyacak. Dünya Dans Günü'nde tüm gün boyunca İstanbullular, halk oyunlarından Hint danslarına, flamenkodan hip-pop'a, valsden break dansa kadar birçok farklı dans gösterisi ile eğlenecek. İstanbul meydanları interaktif dans topluluklarından, çocuk balesine ve atölyelere kadar geniş yelpazede etkinliklere ev sahipliği yapacak.

ŞEHİR CANLANACAK

İstanbul'un kamusal alanlarının tüm gün boyunca kıpır kıpır olacağı Dans Günü'nde Maçka Parkı'nda 14.00'te başlayacak gösteriler gece 24.00'e kadar sürecek. İstanbul gecelerine ışıltı katacak gösteriler halkın, şehrin yeşillik alanlarında keyifli dakikalar geçirmesini sağlayacak. Kentin 8 farklı noktasında dinamizmi doruklarda yaşatacak dans etkinliklerinin lokasyonları ise şöyle;

MAÇKA DEMOKRASİ PARKI, 14.00-24.00

Bando Kortej 14.00-14.30 16.30-17.00

Dans Atölyeleri 14.30-16.30

DJ Performansı 17.00-17.30

Zumba Atölyesi 17.30-18.30

Engelsiz Sanat Grubu Dans Gösterisi 18.30-19.30

Kabile Sahne ve Gösteri Sanatları Ateş Dansı 20.15-20.45

Kadesh Gösteri Sanatları Topluluğu 21.00-22.00

White Nights Film Gösterimi 22.00-24.00

KADIKÖY-KARAKÖY-EMİNÖNÜ İSKELESİ

MEF Üniversitesi Dans Kulübü 11.30-12.00

KARAKÖY-KADIKÖY İSKELESİ

Boğaziçi Üniversitesi Dans Kulübü 11.30-12.00

ÜSKÜDAR-BEŞİKTAŞ İSKELESİ

Marmara Üniversitesi Dans Kulübü 15.00-15.30

BEŞİKTAŞ-ÜSKÜDAR İSKELESİ

İTÜ Dans Kulübü 15.00-15.30

HALİÇ METRO PARKI

İmpro Dance Festival Grubu 18.00-18.30

İBB ÜMRANİYE ŞEHİT KAYMAKAM MUHAMMED FATİH SAFİTÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

Modern Halk Dansları 21.00

BAKIRKÖY CEM KARACA KÜLTÜR MERKEZİ

Bale Çocuk Grubu

Engelsiz Sanat Çocuk Grubu

Zeybek Halk Oyunları Çocuk Grubu

İnteraktif Dans Atölyesi 14.00-15.00 .