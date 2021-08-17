Dünyada en çok tutulan takım hangi takım? Hangi takımın en fazla taraftarı var? Bir çok kişi futbolun artık geçmiş senelerde olduğu gibi keyif vermediğinden bahseder oldu. Futbol son yıllarda bir sektör haline geldi. Yayın gelirleri, forma satışları gibi bir çok alanda takımlar birbiriyle rekabete başladı. Bu sektörde taraftarı en fazla olan kulüp en çok parayı kazanan kulüp oluyor. Peki dünyada en çok taraftarı olan kulüp hangisi? Hangi kulübün daha fazla taraftarı var?

Dünyada en çok tutulan takım hangi takım? Hangi takımın en fazla taraftarı var? Bir çok kişi futbolun artık geçmiş senelerde olduğu gibi keyif vermediğinden bahseder oldu. Futbol son yıllarda bir sektör haline geldi. Yayın gelirleri, forma satışları gibi bir çok alanda takımlar birbiriyle rekabete başladı. Bu sektörde taraftarı en fazla olan kulüp en çok parayı kazanan kulüp oluyor. Peki dünyada en çok taraftarı olan kulüp hangisi? Hangi kulübün daha fazla taraftarı var?

Dünya üzerinde binlere futbol klübü bulunuyor. Taraftarlar da kulüplerin ayakta durabilmesi için en güçlü dayanak noktasıdır. Peki dünyada en fazla tarafarı olan takım hangisi? Hangi takımın en çok taraftarı var? İşte en fazla taraftarı olan takımlar...

10. juventus

Juventus'un taraftar sayısı 20.000.000'dur. Çeşitli taraftar grupları vardır. Bunlardan bazıları Yaşlı Kadın (La Vecchia Signora ), Beyaz ve Siyah (Bianconer), Zebra (Zebre)'dır. Ve İtalyan futbol kulübüdür. Kulübün değeri ise 692.40 milyon eurodur.

9. Bayern Münih

Bayern Münih bir Alman Futbol Kulübüdür. Taraftar sayısı 24.000.000'dur. Kulübün değeri ise 891.40 milyon eurodur. Birçok taraftar grubu vardır.

8. İnter

İnter köklü bir futbol kulübüdür. Zamanının devidir. İnter'in taraftar sayısı ise 49.000.000'dur. Yani bir Türkiye nüfusuna yakın taraftarları vardır.İnter'in piyasa değeri 607.30 milyon eurodur. İnter bir İtalyan takımıdır.

7. Liverpool

Liverpool bir İngiliz takımıdır.Liverpool taraftar sayısı 71.000.000 'dur. Değeri ise 1.10 milyar eurodur. Liverpool futbol takımının renkleri ise kırmızı beyazdır

6. Milan

Milan'da İnter gibi bir İtalyan takımıdır. Milan'nın piyasa değeri 484.30 milyon eurodur. Taraftar sayısı ise 99.000.000'dur. Renkleri kırmızı-siyah-beyazdır.

5. Arsenal

Arsenal'ın taraftar sayısı 113.000.000'dur. Arsenal da bir İngiliz takımıdır. Aresenal Futbol Kulübü'nün piyasa değeri 560.70 milyon eurodur.

4. Chelsea

Chelsea Futbol Kulübü'nün piyasadaki değeri 827.05 milyon eurodur. Taraftar sayısı ise 135.000.000'dur. Renkleri mavi beyazdır. Bir İngiliz takımıdır.

3. Real Madrid

Dikkat ettiyseniz önceki futbol takımları ya İngiliz ya da İtalyan ancak Real Madrid bunu bozuyor. Real Madrid bir İspanyol Takımı ve taraftar sayısı 174.000.000'dur. Piyasa değeri ise 802.00 milyon eurodur.

2. Barcelona

Barcelona da İngiliz ve İtalyanların arasından yükselen bir İspanya takımıdır. Taraftar sayısı ise 270.000.000'dur. Barcelona'nın piyasa değeri ise 802.50 milyon eurodur.

1. Manchester United

Geldik zirveye ve zirvede yine bir İngiliz takımı Manchester United'in piyasa değeri 765.35 milyon eurodur ve Dünyada en fazla taraftara sahip futbol kulübüdür.Mancdhester United'in taraftar sayısı ise 354.000.000'dur. Ne kadar da çok bir Amerika nüfusu kadar neredeyse dediğinizi duyar gibiyim böylelikle dünyadaki en çok taraftara sahip futbol kulüplerini bitmiş olduk.

Dünyanın en iyi takımları belli oldu

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) dünya futbolunda 2011-2020 yılları arasındaki en iyi 140 kulübün yer aldığı bir liste yayınladı.

2010'lu yılları kapsayan listede son 10 yılın en başarılı 140 takımı açıklandı. Listede ülkemizden yalnızca 3 takım yer alırken, dünyanın en iyisi Barcelona oldu.

En iyi takımların açıklandığı listede ülkemizden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yer aldı.

İşte Dünya futbolunun son 10 yılda başarı göstermiş en iyi takım sıralaması:

1. BARCELONA

2. REAL MADRID

3. BAYERN MUNIH

4. PARIS SAINT GERMAIN

5. ATLETICO MADRID

6. JUVENTUS

7. CHELSEA

8. MANCHESTER CITY

9. MANCHESTER UNITED

10. ARSENAL

65. FENERBAHÇE

79.BEŞİKTAŞ

111. GALARASARAY

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.