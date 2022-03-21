DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
“Ayçiçek yağını bırak; esas küresel Putin açlığı geliyor”
Pentagon: Karadeniz’deki Rus gemilerinde hareketlilik arttı
Benzine zam mı geldi? 22 Mart 2022 akaryakıt fiyatları nelerdir? Mazota zam mı geldi? 21 Mart EPGİS açıklama...
Kastamonu ve Ordu'da eğitime kar engeli
Belçika'daki marketlerde un ve yağ kalmadı
Netflix Sen Yaşamaya Bak filmi konusu nedir? Netflix Sen Yaşamaya Bak filmi oyuncuları kimdir? I Netflix Sen Yaşamaya Bak filmi yayınladı mı?
Genç İşletmeci Türker Dağdelen’in Başarı Hikayesi
Kırmızı ete zam geldi! Ramazan öncesi ete ne kadar zam geldi? Son Dakika: Zam sonrası kırmızı et fiyatları ne kadar?
Rusya: Kiev’deki AVM'de roketatar olduğu için vuruldu
Survivor Batuhan Karacakaya'nın yeni aşkı kimdir? Survivor Batuhan yeni aşkı hangi takımda?
Zelenskiy: ‘Bize Harkiv, Mariupol ve Kiev’i verin' diyorlar
Ünlü Rus yönetmen Tarkovski Türk müydü?
Et fiyatlarına zam mı geldi? Et fiyatlarına ne kadar zam geldi? Son dakika et fiyatları | Ete yüzde kaç zam geldi?
Büyük Göç filminin konusu nedir? Büyük Göç filmi oyuncuları kimdir?
Kovid-19 salgınında zarar gören 1 milyon 288 bin esnafa gelir kaybı ve kira desteği sağlandı

TIMETURK / GENEL / Dünya Su günü ne zamandır? Dünya Su gününün anlamı nedir?

Dünya Su günü ne zamandır? Dünya Su gününün anlamı nedir?

Yaşadığımız dünyanın 2/3'ü su ile kaplıdır. Yaşam kaynağı olarak bilinen suyun hayatımızda birçok önemi vardır. İnternet alemindeki kullanıcılar şu sıralarda Dünya Su gününün ne zaman olduğunu, önemini araştırıyor. Peki Dünya Su günü ne zamandır? Dünya Su gününün anlamı nedir? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-03-21 20:45:08
Dünya Su günü ne zamandır? Dünya Su gününün anlamı nedir?

Yaşadığımız dünyanın 2/3'ü su ile kaplıdır. Yaşam kaynağı olarak bilinen suyun hayatımızda birçok önemi vardır. İnternet alemindeki kullanıcılar şu sıralarda Dünya Su gününün ne zaman olduğunu, önemini araştırıyor. Peki Dünya Su günü ne zamandır? Dünya Su gününün anlamı nedir? İşte detaylar...

DÜNYA SU GÜNÜ NEDİR? DÜNYA SU GÜNÜ NE ZAMANDIR?

Her yıl 22 Mart günün Dünya Su günü olarak kabul edilmektedir. Bu özel günde suyun hayatımızda ne kadar önemli bir kaynak olduğu vurgulanır. Aynı zamanda bu günü sevdikleri ile paylaşmak isteyenler, Dünya Su Günü sözleri ve mesajları da araştırıyor. İlk kez 1993'de Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda BM üyeleri Dünya Su Günü'nün olmasını istemişlerdir. Bu günde suyun hayat için ne kadar önemli olduğunun hatırlanması amaçlanmıştır.

İlk kez 2009 yılında İstanbul'da düzenlenen Dünya Su Konseyi'nde katılımı artıran Dünya Su Günü, artan su krizini, sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğini tehdit eden bir olgu olduğunu vurgulanmaktadır. Ve her üç yılda bir konsey son durumları konuşmak adına toplanmaktadır.

DÜNYA SU GÜNÜ MESAJLARI

  • Su varsa hayat var! Geleceğimiz için su kaynaklarımızı koruyalım.

  • Her damlası değerli, her damlasında hayat var. Suyu tasarruflu kullanmak ve su kaynaklarını korumak hepimizin görevi.

  • Su yaşamdır ve artık azdır. Salgınla susuz mücadele edemeyiz. Boşa akıtma, konfora harcama.

  • Sürdürülebilir bir gelecek için suyun değerini biliyoruz.

  • Yaşamın kaynağında ve her anında su var! Dünyamızın geleceği için ise suyu idareli, temiz ve verimli kullanmalıyız.

  • Su, dünyanın her noktasında yaşamı ifade eden bir değerdir. Su kaynaklarımızı ve geleceğimizi koruyoruz! 22 Mart Dünya Su Günü Kutlu Olsun!

  • Küresel su sorununa karşı su kaynaklarımızın iyi yönetimini ve sürdürülebilirliğini sağlamak en öncelikli görevimiz. Gelecekte oluşabilecek risklere karşı bugünden önlemimizi alalım, suyumuzu verimli kullanalım. Dünya Su Günü kutlu olsun!
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş