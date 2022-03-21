Yaşadığımız dünyanın 2/3'ü su ile kaplıdır. Yaşam kaynağı olarak bilinen suyun hayatımızda birçok önemi vardır. İnternet alemindeki kullanıcılar şu sıralarda Dünya Su gününün ne zaman olduğunu, önemini araştırıyor. Peki Dünya Su günü ne zamandır? Dünya Su gününün anlamı nedir? İşte detaylar...

Yaşadığımız dünyanın 2/3'ü su ile kaplıdır. Yaşam kaynağı olarak bilinen suyun hayatımızda birçok önemi vardır. İnternet alemindeki kullanıcılar şu sıralarda Dünya Su gününün ne zaman olduğunu, önemini araştırıyor. Peki Dünya Su günü ne zamandır? Dünya Su gününün anlamı nedir? İşte detaylar...

DÜNYA SU GÜNÜ NEDİR? DÜNYA SU GÜNÜ NE ZAMANDIR?

Her yıl 22 Mart günün Dünya Su günü olarak kabul edilmektedir. Bu özel günde suyun hayatımızda ne kadar önemli bir kaynak olduğu vurgulanır. Aynı zamanda bu günü sevdikleri ile paylaşmak isteyenler, Dünya Su Günü sözleri ve mesajları da araştırıyor. İlk kez 1993'de Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda BM üyeleri Dünya Su Günü'nün olmasını istemişlerdir. Bu günde suyun hayat için ne kadar önemli olduğunun hatırlanması amaçlanmıştır.

İlk kez 2009 yılında İstanbul'da düzenlenen Dünya Su Konseyi'nde katılımı artıran Dünya Su Günü, artan su krizini, sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğini tehdit eden bir olgu olduğunu vurgulanmaktadır. Ve her üç yılda bir konsey son durumları konuşmak adına toplanmaktadır.

DÜNYA SU GÜNÜ MESAJLARI