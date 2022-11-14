Dünya Kupası altın mı? Dünya Kupası kaç ayar altın? Dünya Kupası ağırlığı kaç kilo, gram?

Dünya Kupası 4 yılın ardından 20 Kasım Pazar günü başlayacak. 2022 FİFA Katar Dünya Kupası'nda takımlar kupayı müzelerine götürmek için ellerinden gelenin fazlasını yapmak zorunda. Dünya Kupası altın mı, kaç ayar? sorusu ise pek çok kişi tarafından son zamanlarda oldukça fazla araştırılıyor. Peki Dünya Kupası ağırlığı ne kadar? Kaç kilo, kaç gram?

Dünya Kupası'nı kazanmak için 32 Takım Katar'da büyük bir mücadele verecek. 2022 FİFA Katar Dünya Kupası 20 Kasım Pazar günü ev sahibi Katar'ın Ekvacor'u ağırlamasıyla başlayacak. Turnuvanın başlamasına sayılı günler kala Dünya Kupası'nın favorileri de belli oldu. Bir kez daha Brezilya, Almanya, Fransa ve Arjantin Dünya Kupası favori ülkeleri arasında yer alıyor. Basında son zamanlar sıkça gösterilen Dünya Kupası'nın altın mı yoksa bronz mu olduğu da spor severler tarafından merak ediliyor.

Dünya Kupası altın mı?

Dünya Kupası tamamen altından oluşur. Dünya Kupası tasarımı açısından oldukça farklı evrelerden geçmiştir. FİFA Dünya Kupası turrnuvasını kazananlara Dünya Kupası verilir. 1930 yılında ilk olrak yapılan Dünya Kupası turnuvasında kazaanan takıma, sonraki turnuvaya kadar geçici olarak elinde bulunduracağı Jules Rimet Kupası verilirdi. Bu kupanın 1970'te daimi olarak Brezilya'ya verilmesi sonrasında yeni bir kupa tasarlandı. Yeni bir FIFA Dünya Kupası tasarlama ve 1974 yılından itibaren bu kupayı kullanma fikri sonucunda, İtalyan sanatçı Silvio Gazzaniga'nın tasarımında karar kılındı.

Dünya Kupası kaç ayar altın?

FİFA Dünya Kupası tamamen altına oluşmaktadır. Dünya Kupası 18 ayar altındır. Dünyaca ünlü yıldızlara sahip milli takımlar bu kupayı kazanmak için büyük çaba sarfedecek.

Dünya Kupası ağırlığı kaç kilo, gram?

Dünya Kupası son hali ile 6 kilo 175 gram ağırlığındadırç Ebat olarak ise 36,8 santimetre boyundadır. Altından oluşan

Dünya Kupası tasarım süreçleri

Jules Rimet Kupası'nı Brezilya'nın alması sonrasında turnuvada şampiyonluğa ulaşan takımlara verilmek üzere yeni bir kupanın tasarlanması ihtiyacı doğdu. FIFA'ya sunulan yedi ülkeden elli üç tasarım arasından Silvio Gazzaniga'nın tasarımı seçildi. 36,5 cm yüksekliğinde 6,175 kg ağırlığında olan ve 18 ayar altından yapılan kupa, İtalya'nın Milano ilindeki Paderno Dugnano kasabasında bulunan GDE Bertoni adlı şirket tarafından üretildi. Dünya'yı tutan iki insan figüründen oluşan üst kısım, 13 cm çapındaki dairesel, iki katmanlı malahit kaide üzerine oturtulmuştu. Martyn Poliakoff, tamamının altından imal edilmediğini ve içinin boş olduğunu öne sürdüğü kupanın, dolu olduğu takdirde ağırlığının en az 70 kg olması gerektiğini belirtmişti.

Yeni tasarımın ilk kez sunulduğu 1974 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Batı Almanya oldu. 1994 FIFA Dünya Kupası sonrasında kupanın tabanına bir levha eklendi ve 1974'ten itibaren düzenlenen turnuvaların yılları ile turnuvaları kazanan ülkelerin adı resmî dillerinde alt alta yazıldı. 2010 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan İspanya'nın adı ise ülkenin resmî dili İspanyolca olarak değil İngilizce olarak yazılmıştı. GDE Bertoni tarafından 2005'te yapılan çalışmalarla, kupanın matlaşan altın kısmı parlatılırken zarar gören malahit kısmı ise yenilendi. 2014 FIFA Dünya Kupası itibarıyla kupanın altında 11 ülkenin adı yazarken toplamda 17 ülke adı sığdırılabileceğinden 2038'deki organizasyon sonrasında bu kısımda ülke adının yazılabileceği bir alan kalmayacaktı. 2018 FIFA Dünya Kupası sonrasında FIFA tarafından kupanın alt kısmındaki levha yenilendi ve tasarımı da değiştirildi. Yeni tasarımda, levhanın merkezinde "World Champions" (İngilizcede "Dünya Şampiyonları") yazarken çevresinde de 1974'ten veri kupayı kazanan ülkelerin resmî dillerindeki adları sarmal biçiminde işlenmişti. 2002 yılına kadar şampiyon olan takım, sonraki turnuvaya kadar geçici olarak bu kupayı ülkesinde bulundurmaya hak kazanmaktaydı. Günümüzdeki FIFA yönetmeliklerine göre yalnızca final maçının ardından gerçekleştirilen törenlerde kullanılan bu kupa hiçbir ülkeye daimi ya da geçici olarak verilmemekte; ancak bunun yerine altın kaplama bronzdan imal edilmiş bir kopya takdim edilmektedir.

FIFA'nın sponsorlarından olan The Coca-Cola Company, 2006 yılından itibaren her turnuva öncesinde kupayı çeşitli ülkelerin farklı şehirlerinde, halka açık bir biçimde sergilemeye başladı. Kupa günümüzde, Şubat 2016'da açılan FIFA Müzesi'nde sürekli olarak sergilenmektedir.

Jules Rimet Kupası

Uruguay - 1930, 1950

İtalya - 1934, 1938

Almanya - 1954

Brezilya - 1958, 1962, 1970

İngiltere - 1966

FIFA Dünya Kupası

Almanya - 1974, 1990, 2014

Arjantin - 1978, 1986

İtalya - 1982, 2006

Brezilya - 1994, 2002

Fransa - 1998, 2018

İspanya - 2010