Dünya kadınlarından doğal güzellik sırları

Artık herkes doğal ürünlere geri dönmeye ve hak ettikleri değeri vermeye başladı. Cilt bakımında da doğal ürünlerden faydalanıyor, kimyasal ürünleri cildimize sürmek istemiyoruz. Peki dünyada kadınlar hangi güzellik sırlarını uyguluyor? Gelin birlikte öğrenelim...



Beslenme konusunda da bakım konusunda da temizlik konusunda da artık doğal olanı tercih ediyor, kimyasal ürünlerden uzak durmaya çalışıyoruz. Kimyasal ürünlerin vücudumuza verdiği zararlar ortada. O yüzden siz de kimyasal ürünlere değil doğal ürünlere yöneliyor ve onlarla cilt bakımınızı yapmak istiyorsanız sizlere dünyada kullanılan bazı güzellik sırları vereceğiz...

İsveç

İsveçliler pürüzsüz bir tene sahipler. Bunun nedeni ülkenin konumu ve genetik faktörler. Fakat bu duruma katkı sağlayan bir doğal bakım malzemeleri de var. Bu malzeme yeşil çay. Yeşil çayı demleyin ve daha sonra buz kalıplarının içine döküp buzluğa atın. Yeşil çay küpleriniz tam olarak donunca, uygulayacağınız bölgeye yetecek kadar buz küpünü alın ve temizlediğiniz cildinize uygulayın.

Fransa

Tırnaklarımızın üzerinde zaman içinde lekelenmeler oluşabilir. Fransızlar bu sorundan kurtulmak için bir kasenin içerisine yarım limonun suyunu sıkıyorlar ve üzerine temiz su ekliyorlar. Daha sonra parmaklarını bu suyun içerisinde 10 dakika bekletiyorlar.

Çin

Pirinç Uzak Doğu'da sıkça tüketilir. Güzellik konusunda da pirinci kullanırlar. Çinliler bir bardak suyun içerisine bir avuç kadar pirinç atıyor ve en az yirmi dakika bekletiyor. Daha sonra karışımın içindeki pirinçleri süzüp ayırıyor ve kalan suyu pamuk yardımıyla cilde yediriyorlar. Bu yöntem sayesinde sivilcelerden kurtulup temiz ve ışıl ışıl bir cilde sahip oluyorlar.

Kolombiya

Latin Amerikadakiler bir tane olgun avokado ve bir tane orta boy muzu kabuklarını soyup püre haline getiriyor, içine bir çorba kaşığı zeytinyağı ekliyor. Macun kıvamına gelen bu karışımı saç köklerinden başlayarak tüm saça masaj yaparak uyguluyor ve yarım saat bekletip çok sıcak olmayan ılık suyla güzelce duruluyor.

Rusya

Rusya'daki insanlar iki çorba kaşığı yulaf ezmesinin üzerine yumuşaması için az miktarda ılık su ekleyip on dakika kadar bekletiyorlar ve bu sayede yulaf iyice yumuşuyor. Daha sonra içerisine bir çorba kaşığı zeytinyağı ve bir çay kaşığı taze sıkılmış limon suyu ekliyorlar. Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra bu karışımı temiz cilde maske gibi sürüp on dakika bekletip duruluyorlar.

Hindistan

Hindistan'daki insanlar bir tatlı kaşığı toz zerdeçalı, bir çorba kaşığı yoğurt ve bir tatlı kaşığı bal ile karıştırıp macun haline getiriyor ve yüz başta olmak üzere vücutlarında diledikleri bölgeye uyguluyorlar. Bu şekilde on beş dakika bekletip karışımı duru suyla ciltlerinden arındırıyorlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.