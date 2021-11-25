Dünya Hali dizisi bitiyor mu? Dünya Hali final mi yapacak? Dünya Hali neden bitti? Dünya Hali ne zaman bitecek? TRT 1 ekranlarında yayınlanan Dünya Hali dizisinin final yapacağı iddia edildi. Yeni yayın dönemi ile bir çok dizi reytinglerde aslan payını aldı. Bazı diziler ise reytinglerde istenen sonuçları alamadı. Dünya Hali dizisi de reytinglerde istenen sonucu vermedi. Yapımcılar dizinin final yapmasına karar verdi. Peki Dünya Hali ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak?

Dünya Hali dizisi bitiyor mu? Dünya Hali final mi yapacak? Dünya Hali neden bitti? Dünya Hali ne zaman bitecek? TRT 1 ekranlarında yayınlanan Dünya Hali dizisinin final yapacağı iddia edildi. Yeni yayın dönemi ile bir çok dizi reytinglerde aslan payını aldı. Bazı diziler ise reytinglerde istenen sonuçları alamadı. Dünya Hali dizisi de reytinglerde istenen sonucu vermedi. Yapımcılar dizinin final yapmasına karar verdi. Peki Dünya Hali ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak?

TRT 1'in bir dizisi final yapacak. TRT ekranlarında yayınlanan Dünya Hali dizisi reytinglerde istenen sonucu veremedi ve final yapma kararı aldı. TRT 1'in absürt komedi hikayesi Dünya Hali dizi finalin ardından ekranlarda olmayacak.

Dünya Hali dizisi bitiyor mu?

Pelin Abay ile Caner Şahin ikilisinin başrolünde yer aldığı dizinin yaz döneminden bu yana yayınlandığını ama reytingler konusunda yüzü gülmedi.

Dünya Hali final mi yapacak?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Dünya Hali dizisi ile ilgili flaş bir karar alındı. Dizi yapımcıları ve kanal yönetimi dizinin final yapmasına karar verdi.

Dünya Hali ne zaman bitecek?

24 Kasım Çarşamba akşamı 17'inci bölümü yayınlanacak olan dizinin 20'inci bölüm itibarıyla ekrana veda edeceği ortaya çıktı. Bu durumda 15 Aralık tarihinde Dünya Hali dizisinin normal şartlarda veda etmesi bekleniyor.

Dünya Hali dizisi hakkında

Dünya Hali, Neden Film imzalı, Türk yapımı absürt komedi ve drama türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Caner Şahin ve Pelin Abay yer almaktadır.

Dizi 1'den 4. bölüme kadar çarşamba 20.00'de, 5'ten 7. bölüme kadar çarşamba 22.30'da, 8 ve 9. bölüm ise haftada iki gün olarak salı 20.00 ve çarşamba 22.30'da yayınlanmıştır. 14 Eylül Salı itibarıyla Masumlar Apartmanı başladığı için, 10. bölümden itibaren tekrar çarşamba günleri 20.00'de yayınlanmaya devam etmektedir.

Dünya Hali oyuncuları

Sinan Yıldız - Caner Şahin

Kıvılcım Uğurlu - Pelin Abay

Güven Güven - Tolga Tekin

Azim Akbaba - Ozan Çelik

Yüksel - Mert Denizmen

Zeynep Yıldız - Selin Hasar

Fulya - Ayfer Tokatlı

Vural Atmaca - Hakan Emre Ünal

Halis - Hüseyin Elmalıpınar

Kutlucan - Mekin Sezer

İnan - Eray Kaman

Burhan - Naşit Özcan

Talat - Adnan Başar

Namık - Zeki Ocak

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.