Düğünlerde davetli kısıtlaması kalktı mı? Düğünlerde kişi sınırlaması kalktı mı? 1 Haziran kademeli normalleşme kuralları çerçevesinde düğünler ve nikahlar yeniden başlamıştı. 15 Haziran'dan sonra ise düğünlerde davetli sınırlaması da kalkacak. Yani düğünlere en fazla 100 davetli olacak kuralı bundan sonra geçerli olmayacak. Ayrıca düğünlerde bundan böyle yiyecek içecek servisi de yapılabilecek.

Düğünlerde davetli kısıtlaması kalktı mı? Düğünlerde kişi sınırlaması kalktı mı? 1 Haziran kademeli normalleşme kuralları çerçevesinde düğünler ve nikahlar yeniden başlamıştı. 15 Haziran'dan sonra ise düğünlerde davetli sınırlaması da kalkacak. Yani düğünlere en fazla 100 davetli olacak kuralı bundan sonra geçerli olmayacak. Ayrıca düğünlerde bundan böyle yiyecek içecek servisi de yapılabilecek.

Yaz aylarının da gelmesiyle binlerce kişi düğün planı yapmaya başladı. Dünya evine girme planı yapanlar kısıtlamaların da yavaş yavaş kalkmasını fırsat bilerek düğün için gün almaya başladı. Düğünlerde uygulanacak kurallarla ilgili de yeni gelişmeler yaşandı. Düğün yapacak olanlar Düğünlerde davetli kısıtlaması kalktı mı? Düğünlerde kişi sınırlaması kalktı mı? sorularını soruyor.

Düğünlerde davetli kısıtlaması kalktı mı?

1 Haziran kademeli normalleşme sürecinin iknci adımıyla birlikte düğünler ve nikahklar başlamıştı. 15 Haziran'a gelinmesiyle düğünlerde uygulanan bir yasak daha kalktı. Peki düğünlerde davetli kısıtlaması kalktı mı? 15 Haziran itibarıyla kapalı alanlarda azami davetli sayısı kaldırıldı. Yani kapalı ortamlarda en çok 100 davetli bulundurma kuralı bundan böyle geçerli olmayacak.

Düğünlerde kişi sınırlaması kalktı mı?

15 Haziran'dan itibaren düğünlerde kişi sınırlaması kalktı. Düğünlere isteyen istediği kadar davetliği çağırabilecek.

Düğünlerde yiyecek içecek servisi serbest mi?

Düğünlerde yiyecek-içecek ikramı da 15 Haziran'dan sonra yeninden başladı. Düğünlerde artık yemek servisi yapılabilecek.

Düğünler ne zamana kadar bitecek?

Düğünlerin saat 21.00'e kadar bitmesi gerekiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.