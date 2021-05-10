Düğünler ne zaman serbest olacak? Korona virüs vaka sayılarını aşağı çekmek için tüm ülkede 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar tam kapanmaya gidildi. Tam kapanma tedbirleri kapsamında sokağa çıkmak yasaklandı ayrıca seyahat yasakları da geldi. Dünya evine girme planı yapan çiftler de Düğünler ne zaman başlayacak? sorusunu sormaya başladı. Peki 17 Mayıs'tan sonra düğünler ve nikahlar başlayacak mı? Bayramdan sonra düğünler yapılacak mı? Düğün, nikah ve kına tam kapanmadan sonra serbest mi?

Düğünler ne zaman serbest olacak? Korona virüs vaka sayılarını aşağı çekmek için tüm ülkede 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar tam kapanmaya gidildi. Tam kapanma tedbirleri kapsamında sokağa çıkmak yasaklandı ayrıca seyahat yasakları da geldi. Dünya evine girme planı yapan çiftler de Düğünler ne zaman başlayacak? sorusunu sormaya başladı. Peki 17 Mayıs'tan sonra düğünler ve nikahlar başlayacak mı? Bayramdan sonra düğünler yapılacak mı? Düğün, nikah ve kına tam kapanmadan sonra serbest mi?

Artan korona vaka sayılarını düşürmek için önce kısmi kapanmaya ardından da tam kapanmaya gidildi. Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu dönemde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak" demişti. Açıklamanın ardından nikah ve düğün planı yapan çiftler endişelendi. Düğünler ve nikahlar tam kapanma döneminde geçici olarak ertelendi. Dünya evine girme planı yapan çiftler de düğünler ne zaman başlayacak? 17 Mayıs'tan sonra düğünler ve nikahlar başlayacak mı? sorularını sormaya başladı.

DÜĞÜNLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İçişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde yayımladığı genelgeye göre; evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, 17 Mayıs'tan itibaren yapılabilecek. Bu süreye kadar herhangi bir şekilde nişan, kına, tören, merasim, düğün yapılmasına müsaade edilmeyecek. Ancak alınacak yeni tedbirlere göre düğün, nikah ve kına merasimlerinin yeniden ertelenmesi de söz konusu olabilir.

17 MAYIS'TAN SONRA DÜĞÜNLER VE NİKAHLAR BAŞLACAK MI?

17 Mayıs'tan sonra nikah ve düğünlerin yeniden kaldığı yerden başlaması planlanıyor. Ancak alınacak yeni kararlar doğrultusunda düğün ve nikah yasakları da uzayabilir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN GÜNLERDE DÜĞÜN VE NİKAH YASAK

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle Cumartesi ve Pazar günleri nikâh işlemleri gerçekleştirilemeyecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.