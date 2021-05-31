Kabine Toplantısı'ndan düğün yapmayı bekleyenleri ilgilendiren kararlar da alındı. Dünya evine girmeye hazırlananlar yeni kararlardan sonra Düğün yapmak serbest mi? Haziranda düğün salonları açıldı mı? gibi soruları sormaya başladı. Peki 1 Haziran'dan sonra düğünler serbest mi oldu? Düğün yasağı devam ediyor mu?

Kabine Toplantısı'ndan düğün yapmayı bekleyenleri ilgilendiren kararlar da alındı. Dünya evine girmeye hazırlananlar yeni kararlardan sonra Düğün yapmak serbest mi? Haziran'da düğün salonları açıldı mı? gibi soruları sormaya başladı. Peki 1 Haziran'dan sonra düğünler serbest mi oldu? Düğün yasağı devam ediyor mu?

HAZİRANDA DÜĞÜN YAPMAK SERBEST Mİ?

Dünya evine girmek için sabırsızlanan çiftler düğün yasağının kalkmasını bekliyordu. 1 Haziran sonrası dönemde düğün yapmak serbet mi? Erdoğan düğün ve nikah ile ilgili yaptığı açıklamada "Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek." dedi. Yani 1 Haziran sonrası dönemde düğünler serbest.

DÜĞÜN SALONLARI AÇILDI MI?

Düğün salonları Haziran ayında açılacak. Haziran ayı itibari ile düğünler serbest oldu.

İŞTE ALINAN KARARLAR

kağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir. Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.

Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek.

Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecektir. Üniversiteler 13 Eylül'de açılıyor.

Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecektir.

Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır.

Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni bir düzenlemeye kadar devam edecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.