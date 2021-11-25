Düğün çorbasının tarifi, nasıl yapılır?

Anadolu'nun pek çok yerinde düğün vb. özel günlerde hazırlanan tadı toplulukla çıkan bu besleyici 'DüğünÇorbası'nı evinizde de hazırlayabilirsiniz.

Soğuk günler kapıda, bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmek için pek çok aromatik sebze ve baharatın kullanıldığı, ev yapımı tavuk bulyon ve et sularının tat verdiği sıcak çorbaların sofradaki yerleri baki. Düğün çorbası da bunlardan biri. Anadolu'nun pek çok yerinde düğün vb. özel günlerde hazırlanan tadı toplulukla çıkan bu besleyici çorbayı evinizde de hazırlayabilirsiniz.

Tadını tel tel ayrılmış gerdan etinden alan, terbiyeli bir çorba tarifi düğün çorbasına arzuya göre haşlanmış kuru baklagiller katıp tat ve besleyici değerini zenginleştirebilirsiniz.

Düğün Çorbası Tarifinin Püf Noktası

Yoğurtlu ve yumurta sarılı terbiye karışımını, kesilmemesi için sıcak et suyuna azar azar ekleyip hızlıca karıştırın.Kıvam almaya başlayan çorba karışımını dibinin tutmaması için aralarda karıştırarak pişirmeye özen gösterin.

Düğün Çorbası Tarifinin Pişirme Önerisi

Kemikli dana eti kullanabilir, haşladıktan sonra uzun ince parçalara ayırdığınız etleri çorba yapımında kullanabilirsiniz.Arzuya göre çorbaya haşlanmış nohut da ekleyebilirsiniz.

Düğün Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?

Fazla yağları alınmış, bol suda yıkadığınız kuzu gerdan etini derin bir tencereye yerleştirin. Üzerini geçecek kadar su ilavesiyle kısık ateşte haşlamaya bırakın. Haşlama esnasında tencerenin yüzeyine çıkan köpükleri kevgir yardımıyla alın. Çorbanın terbiyesini hazırlamak için; un, yoğurt, yumurta sarısı ve taze sıkılmış limon suyunu ayrı bir kasede iyice çırpın. Tuz ekleyin. Haşlanmış kuzu gerdan etinin kemiklerini ayıklayın. Haşlanmış etleri uzun ince şeritlere ayırın. Arzuya göre haşlama suyunu ayrı bir tencereye süzün. Hazırladığınız yoğurtlu terbiye karışımını çorba tenceresine yavaş yavaş ekleyip hızlıca karıştırın. Etleri de katıp kısık ateşte, aralarda karıştırarak kıvam alana kadar pişirin. Servisinde kullanmak üzere; tereyağını küçük bir sos tenceresinde eritip kırmızı tatlı toz kırmızı biberi kısık ateşte yakın. Kıvam alan sıcak çorbaya kızgın tereyağını katıp karıştırdıktan sonra servis kaselerine paylaştırın. Kuru nane ilavesiyle sıcak olarak servis edin.

Düğün Çorbası Tarifinin Servis Önerisi

Üzerine kırmızı biberli tereyağ ve nane gezdirdiğiniz çorbayı sıcak olarak sevdiklerinizle paylaşın.

Kaynak: yemek.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.