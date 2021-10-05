Düdüklü tencere kullanırken bu hatayı yaparsanız patlayabilir

Yemekleri hızlı bir şekilde pişirmek istiyorsak dolabı açtığımızda elimiz genellikle düdüklü tencereye gider. Fakat birçok insan da patlayacağından korktuğu için düdüklü tencere kullanmaya cesaret edemez. Patlamaların birçoğu düdüklü tencereyi düzgün kullanmamaktan kaynaklı. Peki düdüklü tencere nasıl kullanılmalı? Nelere dikkat edilmeli? Sizler için araştırdık...



Yemekleri hızlı pişirmek için buhar gücünden yararlanma prensibi ile çalışan tencerelere düdüklü tencere diyoruz. Basınçla suyun kaynama derecesi arasındaki ilişkiden hareketle ortaya çıkan bu tencereler hayatımızı gerçekten kolaylaştırıyor. Hızlı bir şekilde yemek pişirmek istediğimizde elimiz hep düdüklü tencereye gidiyor.

Düdüklü tencere aynı zamanda yemeklerin lezzetli olmasını, kokusunun tüm eve yayılmasını da engelliyor. Fakat diğer tencerelere göre çok dikkatli kullanılması gereken düdüklü tencere, kurallarına uyulmazsa bomba gibi patlayıp hayatımızı tehlikeye sokabiliyor.

Düdüklü tencere kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor?

Düdüklü tencereyi ağzına kadar doldurmak çok yanlıştır. Çünkü ağzına kadar doldurulan tencerede buhar dışarı çıkamaz ve tencerenin içinde sıkışır. Bu da tencerenin bomba gibi patlamasına neden olur. Böyle bir durumla karşılaşmak istemiyorsanız tencerenizin 1/3 oranında doldurmalısınız. Yeni model tencerelerde maksimum doldurulması gereken yer çizgiyle belirlenmiştir. Bu çizgiyi asla geçmemelisiniz.

Eski model bir düdüklü tencere kullanacaksanız tencerenin düdük kısmını kapağı yerleştirip kapattıktan sonra mutlaka dik konuma getirmeniz gerekiyor. Bu durum sayesinde hava çıkışı sağlanıyor. Tencerenin düdüğünden ses gelmeye başlayınca yarım veya bir dakika boyunca hava çıkışının sağlanmasını bekleyip düdüğü indirmeli ve ocağın altını kısmalısınız.

Pişirme işlemi bittikten sonra tencerenizi ocağın üstünde bekletmeli kapağı hemen açmaya çalışmamalısınız. Buhar dağıldıktan sonra düdüğü dik konuma getirip içerideki buharı tamamen tahliye etmeli ve kapağı sonra açmalısınız.

Düdüklü tencerenin düdüğündeki delikler taneli yiyecekler yüzünden tıkanabilir. Bu yüzden her pişirme işleminden sonra düdüğü söküp güzelce temizlemelisiniz.

Düdüklü tencereler neden patlıyor?

Eğer düdüklü tencerenizi çok fazla doldurur, içerisinde buhar çıkışına alan bırakmazsanız buhar içeride sıkışıp patlayacaktır.

İçerisindeki buharı tahliye etmeden kapağı açmak için acele ederseniz de düdüklü tencere patlar.

Düdüklü tencerede susuz yemek pişirilmez. Eğer pişirmeye çalışırsanız düdüklü tencereniz bomba gibi patlayacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.