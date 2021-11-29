Dudaklarınızdaki çatlakları böyle geçirin

Dudak çatlaması yüzünden dudaklar kızarır, kuru, hassaslaşır ve acıya neden olur. Ayrıca dudak çatlaması estetik görüntüyü de oldukça bozar. Peki neden dudaklarımız çatlıyor? Dudak çatlaması doğal bir çözümle geçebilir mi? Bu soruların cevaplarını sizler için araştırıp haberimizde derledik...



Dudaklarımız çatladığında kızarıklık, kuruma hissi, hassaslaşma ve acı gibi belirtiler yaşarız. Çatlak dudaklar yüzümüzdeki estetik görüntüyü bozar ve bize acı hissi verir. Soğuk havaların gelmesiyle birlikte dudaklarımız çok daha sık çatlamaya başladı. Ancak dudakların çatlamasının tek sorumlusu soğuk havalar değil. Dudak çatlamasının birden fazla nedeni olabiliyor. Genellikle vücudumuz susuz kaldığında, vücutta vitamin ve mineral eksikliği yaşandığında, soğuk, sıcak veya kuru hava maruziyetinde, alerjiye bağlı ve A vitamini fazlalığı yüzünden, burundan değil ağızdan nefes alındığında, fazla miktarda asitli yiyecek tüketildiğinde, kimyasal içerikli kozmetik ürünler yüzünden ve kullanılan ilaçlarının yan etkileri nedeniyle dudaklarımız çatlayabilir.

Dudaklarımızdaki kurumuş derileri temizlemek için peeling tarifi

Peeling yapıldığında cilt nemlendiriciyi çok daha iyi emer. Ancak dudaklarımız çok hassas olduğu için peeling çok dikkatli bir şekilde ve haftada en fazla üç kez yapılmalıdır.

Dudaklara peeling yapmak için zeytinyağı veya Hindistan cevizi yağı ve şekere ihtiyacınız olacak. Bir çay kaşığı şekerin içerisine bir çay kaşığı zeytinyağı veya Hindistan cevizi yağı ekleyerek dudak peelinginizi hazırlayabilirsiniz. Malzemeleri şekeri ezmeden güzelce karıştırın ve dudağın her bölgesine parmaklarınızla sürüp, nazik bir şekilde ovalayın. Dudağın ihtiyacına göre yaklaşık beş dakika bu işlemi uygulayın. Daha sonra suyla yıkayıp temizleyin. Temiz bir havlu yardımıyla nazikçe kurulayın.

Çatlayan dudaklar için doğal balm nasıl hazırlanır?

Dudaklarınız için doğal balm hazırlamak istiyorsanız balmumu, Hindistan cevizi yağı veya zeytinyağı, tatlı badem yağı, susam yağı, buğday yağı, E vitamini kapsülü, isteğe bağlı olarak lavanta yağına ihtiyacınız olacak.

Balmumunu baş parmağınız büyüklüğünde kesin ve küçük bir cam kasenin içerisine parçalayarak veya rendeleyerek koyun. Daha sonra balmumunun içerisine bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı veya saf zeytinyağı ilave edin. Mikrodalga fırında balmumu iyice eriyene kadar ısıtın. Mikrodalga fırınınız yoksa veya kullanmayı tercih etmiyorsanız benmari usulüyle ocakta da balmumunu eritebilirsiniz. Bu temel malzeme hazır olunca içerisine bir tane E vitamini kapsülünü açıp dökün ve güzel bir şekilde karıştırın. Daha sonra bir çay kaşığı tatlı badem yağı, susam yağı ya da buğday yağını da ekleyin.

İhtiyaç duydukça bu doğal balmı dudaklarınıza sürerek çatlamalarının önüne geçebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.