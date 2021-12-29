Dudak üstü kararmasını geçirmek için...

Dudak üstü, bıyık bölgesinde yanma ve tahrişe sebep olan tüy dökücü ürünler zaman içerisinde bıyık bölgesinin rengini koyulaştırıyor. Peki dudak üstündeki bu kararmalar doğal bir yöntemle nasıl geçer? Sizler için bu kararmalardan kurtaran etkili yöntemi araştırdık...



Birçok kadında bıyık bölgesi kararması görülüyor. Bu durum güzelliğe gölge düşürüyor. Kararma genel olarak ağda, tüy dökücü ve tüy sarartıcı gibi ürünlerin yanlış kullanılmasından dolayı ortaya çıkıyor. Bıyık bölgesi kararmasını doğal yöntemler kullanarak kolay bir şekilde ortadan kaldırabilirsiniz.

Bilhassa sıcak ağda uyguladıktan sonra belirmeye başlayan koyu halkalar oldukça inatçı olabiliyor. Bu sorunu ortadan kaldırmak için piyasada kimyasal ürünler mevcut. Fakat yerine doğal tedavi yöntemlerini kullanarak da bu sorundan kurtulabilirsiniz.

Limon suyuyla dudak üstü kararması nasıl geçer?

Limon suyu cilt rengini açar ve siyahlaşmayı giderir. Limon suyunu kararan bölgeye uygulayın ve bu şekilde yaklaşık yirmi beş dakika bekletin. Daha sonra ıslak bir pamuk yardımıyla limon sürdüğünüz bölgeyi temizleyin. Bu işlemi haftada bir defa kararma geçene kadar uygulayın.

Maydanoz suyuyla dudak üstü kararması nasıl geçer?

Bir cezveye su doldurun. Daha sonra içerisine maydanozları koyun ve on beş dakika kaynatın. Kaynayan suyu ılıması için bekletin. Bir pamuk yardımıyla ılınan suyu kararan bölgeye sürün ve yirmi dakika bekleyin. Yirmi dakika sonunda temiz bir pamuk yardımıyla bölgeyi temizleyin.

Patates suyuyla dudak üstü kararması nasıl geçer?

Patates leke gidermede oldukça başarılıdır. Patatesi ince ince dilimleyerek blenderdan geçirin. Bir tülbent kullanarak patateslerin suyunu süzün. Çıkan suyu kararan bölgenize sürün ve beş dakika parmaklarınız ile masaj yapın. Yaklaşık kırk beş dakika bekleyin ve sonra aynı uygulamayı tekrar edin. İşlem bittikten sonra son olarak soğuk su ile durulayın.

Pirinç suyuyla dudak üstü kararması nasıl geçer?

Pirinç suyu kararmalar ve cilt lekelerini gidermede oldukça etkili bir üründür. Bir bardak pirincin içerisine iki su bardağı sıcak su ilave edin ve bu şekilde yarım saat bekletin. Daha sonra pirinçlerin suyunu süzün, pamuk yardımıyla kararan bölgelere sürün. Uyurken sürdüğünüz pirinç suyunu sabah ılık suyla durulayın. Kararmalar gidene kadar bu yöntemi uygulayın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.