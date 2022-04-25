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TIMETURK / GENEL / Dubaili şirket Türk taşımacılık şirketini satın alıyor

Dubaili şirket Türk taşımacılık şirketini satın alıyor

Dubai merkezli araç paylaşım şirketi Swvl Holdings Türkiye'de taşıma ve servis hizmetleri veren Volt Lines'ı 40 milyon dolara satın alacak.

1 Saat Önce
2022-04-25 16:05:07
Dubaili şirket Türk taşımacılık şirketini satın alıyor

Dubai merkezli Swvl Holdings Corp. Türkiye'de ulaşım servisleri veren Volt Lines isimli şirketi satın almak için anlaştı.

Bu Swvl'nin Ağustos ayından bu yana gerçekleştirdiği dördüncü satın alması olacak.

Bloomberg'e konuşan konuya yakın kaynaklara göre satın almanın bedeli 40 milyon dolar olacak ve buna ek olarak bölgede büyüme için 25 milyon dolarlık ek kaynak sağlanacak.

Bloomberg News'in haberine göre anlaşmanın bu çeyrek içinde sonuçlandırılması bekleniyor. Şirketin CFO'su Yusuf Salem daha önce planlarını hisselerin değerlerini artıracak stratejik girişimlerde bulunmak olarak tanımlamıştı.

Volt Lines'ın satın alınmasının bu plan dahilinde yapıldığı belirtiliyor. .

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