DSİ bünyesine çeşitli kademe ve pozisyonlara 2005 personel ve işçi alımı yapılacak. İş arayan vatandaşlar DSİ'nin işçi alımı ilanını yakından takip ediyor. DSİ işçi alımı başvurusu yapmak isteyenler KPSS şartı olup olmadığını araştırıyor. Peki DSİ personel alımı sınav baraj puanı kaç? DSİ işçi alımı KPSS şartı var mı? DSİ işçi ve personel ilanına başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Ancak başvuru için bazı koşullar da var. İşte DSİ personel alımı başvuru koşulları ve şartları...

DSİ bünyesine çeşitli kademe ve pozisyonlara 2005 personel ve işçi alımı yapılacak. İş arayan vatandaşlar DSİ'nin işçi alımı ilanını yakından takip ediyor. DSİ işçi alımı başvurusu yapmak isteyenler KPSS şartı olup olmadığını araştırıyor. Peki DSİ personel alımı sınav baraj puanı kaç? DSİ işçi alımı KPSS şartı var mı? DSİ işçi ve personel ilanına başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Ancak başvuru için bazı koşullar da var. İşte DSİ personel alımı başvuru koşulları ve şartları...

DSİ'den yapılan işçi alımı ilanı iş arayan binlerce kişiyi umutlandırdı. DSİ bünyesinde işe girmek isteyen vatandaşlar DSİ işçi alımı şartlarının neler olduğunu araştırmaya başladı. Peki DSİ personel alımı sınav baraj puanı kaç? DSİ işçi alımı KPSS şartı var mı?

DSİ personel alımı sınav baraj puanı kaç?

Sınavda başarı puanı altmış (60) olarak belirlenmiştir. DSİ işçi alımında sınavda başarı puanı ise 60 olarak yer alıyor. 60 puanın altındaki başarı puanları dikkate alınmayacağı bildirildi.

DSİ işçi alımı KPSS şartı var mı?

DSİ işçi alımı başvurusunda bulunmak isteyenlerden KPSS şartı aranmıyor.

DSİ işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Bölge Müdürlüklerine çeşitli pozisyon ve unvanlarda personel alımı yapılcağı açıklandı. Açıklamanın ardından işçi alımı ilanı verildi. İşçi başvurusuna başvurmak isteyenler DSİ işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? DSİ işçi alımı şartları neler? sorularına yanıt aramaya başladı. DSİ'ye operatör, şoför, bakımcı yağcı, ambar işçisi, usta, akaryakıtçı, sondaj işçisi, kompresör operatörü, vinç operatörü, laborant yardımcısı, topograf, hidrolog, aşçı, teknisyen ve bekçi alımı yapılacak. DSİ iş başvuruları İŞKUR üzerinden yapılacak. İŞKUR sitesine giriş yaparak DSİ işçi ilanlarına başvuru yapılabilir.

DSİ işçi başvurusu son gün ne zaman?

DSİ işçi alımı başvuruları 23-27 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

DSİ nedir?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), ülkedeki bütün su kaynaklarının planlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesi amacıyla kurulan, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz, merkezi Ankara'da bulunan özel bütçeli bir genel müdürlük. 6200 Sayılı Kanun'la 25 Aralık 1953 tarihinde kurulmuş ve 1954 yılında teşkilatlanmıştır. Daha sonra 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yeniden düzenlenmiştir.

Bir kamu kuruluşu olarak kendine verilen; taşkın koruma, sulu ziraatı yaygınlaştırma, hidroelektrik enerji üretme ve büyük şehirlere içme suyu temini yanı sıra Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine de İçmesuyu temini gayelerini etkin bir şekilde yerine getirebilmesi bakımından, söz konusu dört maksadın ortak noktası olan baraj çalışmaları konusunda öncelikli faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca 18/04/2007 tarih ve 5625 sayılı Kanun ile 1053 sayılı kanunun 10. maddesinin değişmesi neticesinde nüfus kriteri kaldırılarak Belediye teşkilatı olan tüm yerleşim yerlerinin içme kullanma ve endüstri suyu ve gerekmesi halinde atık su tesislerinin yapımında DSİ yetkili kılınmıştır.

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