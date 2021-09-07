DSİ kura sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? DSİ işçi alımı kurası nasıl sorgulanır? Devlet Su İşleri (DSİ) bünyesinde istihdam edilmek üzere 2005 işçi alımı ilanı yayınlandı. İlan İŞKUR üzerinden binlerce kişi başvurdu. Başvuruların çok olması nedeniyle kadro sayısının 4 katı kadar aday noter huzurunda çekilen kura ile sınava girmeye hak kazandı. İŞKUR, DSİ işçi alımı başvurusu yapanlar DSİ kura sonuçlarının nasıl öğrenileceğini araştırıyor. DSİ işçi alımı noter kura sonuçları başvuru yapılan ilgili DSİ Bölge Müdürlüklerinin resmi internet adresi üzerinden öğrenilebilecek.

DSİ kura sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? DSİ işçi alımı kurası nasıl sorgulanır? Devlet Su İşleri (DSİ) bünyesinde istihdam edilmek üzere 2005 işçi alımı ilanı yayınlandı. İlan İŞKUR üzerinden binlerce kişi başvurdu. Başvuruların çok olması nedeniyle kadro sayısının 4 katı kadar aday noter huzurunda çekilen kura ile sınava girmeye hak kazandı. İŞKUR, DSİ işçi alımı başvurusu yapanlar DSİ kura sonuçlarının nasıl öğrenileceğini araştırıyor. DSİ işçi alımı noter kura sonuçları başvuru yapılan ilgili DSİ Bölge Müdürlüklerinin resmi internet adresi üzerinden öğrenilebilecek.

Devlet Su İşleri (DSİ) ilanı binlerce işsizi umutlandırdı. 2005 pesonel ilanı için açılan ilana binlerce kişi başvurdu. Başvuruların çok olması nedeniyle başvuru yapanlar arasında kura yapıldı ve kadro sayısının 4 katı kadar aday sınava girmek için noter kurası ile belirlendi. İŞKUR DSİ işçi alımı başvurusu yapanlar DSİ kura sonuçları nasıl ve nereden sorgulanılacağını araştırıyor. Peki DSİ kura sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

DSİ İşçi alımı ilanı

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2005 Daimi İşçi alımı yapılacaktır. Adaylarda aranılacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecektir.

Bu ilanlar 23-27/08/2021 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanacaktır. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklardır.

Yazılı, Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir.

Kura yeri ve tarihi ilgili Bölge Müdürlüğü internet sitesinden duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi dört(4) aydır.

İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak ile Yazılı, Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

DSİ işçi alımı kurası nasıl sorgulanır?

DSİ 2005 personel alımı için açılan ilanlara İŞKUR üzerinden binlerce kişi başvurdu. DSİ başvurusu yapan adaylar kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. DSİ Bölge Müdürlüklerine alımı yapılacak olan sınavlara girmeye hak kazananların belirleneceği kura çekimi 6 Eylül'de saat 10:00'da noter huzurunda gerçekleştirildi. Kura sonuçları, ilgili Bölge Müdürlüklerinin resmi internet adresi üzerinden öğrenilebilecek.

DSİ kura sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

DSİ işçi alımı başvırusu uyapmış olan adaylar kura sonuçlarını başvuru yaptığı Bölge Müdürlüğünün resmi internet adresi üzerinden sorgulayabilir. Sınava hak kazanan adaylara ayrı bir tebligat yapılmayacak.

DSİ hangi kadrolara işçi alacak?

Yayımlanan duyuruya göre kadro dağılımı şu şekilde: Operatör, Şoför, (Ağır vasıta), Bakımcı Yağcı, Ambar İşçisi, Usta, Akaryakıtçı, Sondaj işçisi, Kompresör Operatörü, Vinç operatörü, Laborant, Laborant Yardımcısı, Topoğraf, Hidrolog, Aşçı, Aşçı Yardımcısı, Teknisyen, Bekçi.

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