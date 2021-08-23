Devlet Su İşleri bünyesinde istihdam edilmek üzere işçi alımı yapılacak. İş arayanlar DSİ'nin açtığı pozisyona basıl başvuru yapıldığını araştırmaya başladı. Peki DSİ işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? DSİ işçi alımı şartları neler? Devlet Su İşleri işçi alımı başvurusu İŞKUR kanalıyla yapılabiliyor. DSİ işçi alımı ilanına başvurmak isteyenler İŞKUR'un sitesine giriş yaparak ilana başvuruda bulunabilir. Ayrıca İŞKUR şubeleri aracılığıyla da iş ilanı ile ilgili detaylara sahip olabilirsiniz.

Devlet Su İşleri bünyesinde istihdam edilmek üzere işçi alımı yapılacak. İş arayanlar DSİ'nin açtığı pozisyona basıl başvuru yapıldığını araştırmaya başladı. Peki DSİ işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? DSİ işçi alımı şartları neler? Devlet Su İşleri işçi alımı başvurusu İŞKUR kanalıyla yapılabiliyor. DSİ işçi alımı ilanına başvurmak isteyenler İŞKUR'un sitesine giriş yaparak ilana başvuruda bulunabilir. Ayrıca İŞKUR şubeleri aracılığıyla da iş ilanı ile ilgili detaylara sahip olabilirsiniz.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bünyesine personel alımı yapılacak. DSİ işçi alımları başvurları 23 Ağustos Pazartesi günü başladı. İş arayan ve işini değiştirmek isteyenler DSİ işçi başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. DSİ işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? DSİ işçi alımı şartları neler?

DSİ işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Bölge Müdürlüklerine çeşitli pozisyon ve unvanlarda personel alımı yapılcağı açıklandı. Açıklamanın ardından işçi alımı ilanı verildi. İşçi başvurusuna başvurmak isteyenler DSİ işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? DSİ işçi alımı şartları neler? sorularına yanıt aramaya başladı. DSİ'ye operatör, şoför, bakımcı yağcı, ambar işçisi, usta, akaryakıtçı, sondaj işçisi, kompresör operatörü, vinç operatörü, laborant yardımcısı, topograf, hidrolog, aşçı, teknisyen ve bekçi alımı yapılacak. DSİ iş başvuruları İŞKUR üzerinden yapılacak. İŞKUR sitesine giriş yaparak DSİ işçi ilanlarına başvuru yapılabilir.

DSİ işçi başvurusu son gün ne zaman?

DSİ işçi alımı başvuruları 23-27 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN (İŞKUR)

Başvuru şartları neler?

DSİ işçi ve personel alımı başvurusu yapmak için bazı şartları taşıyor olmak gerekiyor. İşte 2021 DSİ işçi alımı başvuru şartları;

* 18 yaşını tamamlamış olmak.

* Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

* Yaptırılacak Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

* Askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

* Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

* Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

* Adayların Türkiye iş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun

olmaları gerekmektedir.

* Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

DSİ nedir?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), ülkedeki bütün su kaynaklarının planlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesi amacıyla kurulan, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz, merkezi Ankara'da bulunan özel bütçeli bir genel müdürlük. 6200 Sayılı Kanun'la 25 Aralık 1953 tarihinde kurulmuş ve 1954 yılında teşkilatlanmıştır. Daha sonra 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yeniden düzenlenmiştir.

Bir kamu kuruluşu olarak kendine verilen; taşkın koruma, sulu ziraatı yaygınlaştırma, hidroelektrik enerji üretme ve büyük şehirlere içme suyu temini yanı sıra Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine de İçmesuyu temini gayelerini etkin bir şekilde yerine getirebilmesi bakımından, söz konusu dört maksadın ortak noktası olan baraj çalışmaları konusunda öncelikli faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca 18/04/2007 tarih ve 5625 sayılı Kanun ile 1053 sayılı kanunun 10. maddesinin değişmesi neticesinde nüfus kriteri kaldırılarak Belediye teşkilatı olan tüm yerleşim yerlerinin içme kullanma ve endüstri suyu ve gerekmesi halinde atık su tesislerinin yapımında DSİ yetkili kılınmıştır.

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