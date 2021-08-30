Sanayiden tarıma, haritacılıktan, film ve video çekimlerine kadar bir çok alanda drone kullanımı oldukça arttı. Sayıları ve kullanım alanı her gün artan dronelar nedeniyle drone pilotluğu mesleği ortaya çıktı. İşsizliğin arttığı bu dönemde bir drone pilotu 5 bin TL ile 15 bin TL arası kazanıyor. Drone pilotu olmak isteyenlerin sayısı da son günlerde artmaya başladı. Peki drone ehliyeti nasıl ve nereden alınır? İHA-1 ve İHA 2 ehliyeti nasıl alınır?

Sanayiden tarıma, haritacılıktan, film ve video çekimlerine kadar bir çok alanda drone kullanımı oldukça arttı. Sayıları ve kullanım alanı her gün artan dronelar nedeniyle drone pilotluğu mesleği ortaya çıktı. İşsizliğin arttığı bu dönemde bir drone pilotu 5 bin TL ile 15 bin TL arası kazanıyor. Drone pilotu olmak isteyenlerin sayısı da son günlerde artmaya başladı. Peki drone ehliyeti nasıl ve nereden alınır? İHA-1 ve İHA 2 ehliyeti nasıl alınır?

Drone ve İnsansız Hava Aracı (İHA) pilotluğu yeni meslekler arasına katıldı. Drone pilotu olmak isteyenler artarken, kazanç deneyime göre 5-15 bin TL arası değişiyor. Drone Market Genel Müdürü Serhan Yaldız, Drone Akademi'de drone ve İHA pilotluğu eğitimi verdiklerini belirterek, talebin sürekli arttığını söyledi. Türkiye'de sektörün hobi amaçlı başladığını anımsatan Yaldız, "Kısa sürede profesyonel drone pazarı oluştu. Endüstriyel alanda, tarımda kullanımı arttı. Drone pilotluğu meslek olmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) onayıyla eğitim vermeye başladık. Drone'lar inşaat, haritalama, enerji, kamu ve güvenlik amaçlı kullanılıyor. Tarımda ilaçlama, gübreleme yapılıyor. Profesyonel pilot gerekiyor" dedi.

EHLİYET SINIFLARI VAR

Milliyet'in haberine göre, termal kameralı drone'lar ise orman yangınlarıyla mücadelede kullanılabiliyor. Drone'ların ehliyet sınıfları var. 4-15 kg arası İHA 1, 25-100 kg arası İHA 2 ehliyeti gerektiriyor. 500 grama kadar olan drone'larda ehliyet gerekmiyor. 500 gram-2 kg ağırlıkta ve üzerinde kamera olan her cihaz SHGM'de kayıt altına alınmak zorunda. Yaldız, "Özellikle endüstriyel ve tarım drone'larını kullanmak için ehliyet gerekiyor. İnşaat sektöründe sahada drone'la araştırma yapanlar da var. İki yıldır ülkemizde sektör gelişirken, meslek de oluşuyor" dedi.

DRONE EHLİYETİ NASIL ALINIR?

Drone ehliyeti SHGM üzerinden yada SHGM tarafından yetkilendirilmiş kuruluşların herhangi birinden alabileceğiniz Drone uçuşları sırasında kolluk kuvvetlerinin sizden talep edeceği yegane evraktır. Bu basılı evrak aynı bir araç ehliyeti gibi olabileceği gibi bir sertifika görünümünde de olabilir. Drone, ticari amaçla kullanılacaksa 12 saatlik eğitimi olan İHA 0 ya da 36 saatlik eğitimi olan İHA 1 ehliyetinin alınması zorunludur.

KİMLER DORNE EHLİYET ALMAK ZORUNDA

İHA-O ticari pilot sertifikası için 12 yaş şartı aranır. ( dronelar 500gr - 4kg arası )

İHA-1 ticari pilot sertifikası için 15 yaş sınırı ( dronelar 4kg-25kg arası )

IHA2 ve İHA3 sınıfına giren dronelar 25kg ve üzeri olan dronelardır bu sınıfın ehliyetini almak zorunludur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.