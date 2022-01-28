Drej Ali kimdir? Drej Ali'den Mahmutyazıcıoğlu açıklaması

Drej Ali kimdir? İstanbul Bakırköy'de bir restoranda Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Saldırıya ilişkin Uğur Can Bilge ve Gökhan Karakan gözaltına alınırken Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman'ın da arandığı belirtildi. Drej Ali lakaplı Ali Yasak'da aranan Ali Yasak'ın kendisi olmadığını yeğeni olduğunu açıkladı.

Drej Ali kimdir? İstanbul Bakırköy'de bir restoranda Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Saldırıya ilişkin Uğur Can Bilge ve Gökhan Karakan gözaltına alınırken Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman'ın da arandığı belirtildi. Drej Ali lakaplı Ali Yasak'da aranan Ali Yasak'ın kendisi olmadığını yeğeni olduğunu açıkladı.

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi, eski Beşiktaş Spor Kulübü yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu geçtiğimiz gün Bakırköy'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Silahlı saldırı sonrasında saldırganların yakalanmasına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Uğur Can Bilge ve Gökhan Karakan gözaltına alınırken Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman'ı yakalamak için çalışma başlatıldığı belirtildi.

"Drej Ali" lakaplı Ali Yasak aranan ismin kendisi olmadığını, yeğeni olduğunu anlattı. Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Ali Yasak şunları söyledi: "Avukat Şafak Bey'i öldürdüğü gerekçesiyle iki yeğenimin arandığı doğrudur. Kardeşim Mehmet Yasak'ın oğulları. Ancak ben Mehmet Yasak'la 20 yıldır konuşmuyorum. Aynı şekilde yeğenlerimi de son olarak 4 yıl önce annemin cenazesinde gördüm. Onlarla da hiçbir irtibatım yok. Yeğenimin adının Ali olması nedeniyle, sanki olayı yapan benmişim gibi basında yer alıyorum. Ben aranan birisi değilim. Şu anda da işyerimdeyim. Polis beni aramıyor. Arıyorsa da adresim belli. Şu anda da işyerimdeyim."

DREJ ALİ KİMDİR?

Drej Ali olarak tanınan Ali Yasak, 1 Haziran 1956, Şanlıurfa'da dünyaya geldi.

19 Aralık 1977 tarihinde Ülkü Ocakları Derneği Urfa Şubesi Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

12 Ocak 1978'de kanunsuz yürüyüşe katılmaktan tutuklanmış, 25 Ocak 1978 tarihinde yapılan mahkemesinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. 26 Ocak 1978'te karşıt görüşlülerle girdiği silahlı çatışma neticesinde yaralandı.

Ali Yasak, Susurluk skandalının baş aktörlerini bir araya getiren kız kardeşinin düğünüyle de gündeme gelmiştir.22 Ocak 2008 tarihinde Ergenekon soruşturmasının 4. dalga operasyonunda gözaltına alındı. Ergenekon davasında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yargılandı ve 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "Buffalo Operasyonu" sonucunda hazırlanan 128 sayfalık iddianamede, çıkar amaçlı suç örgütünün elebaşı olduğu bildirilen İsak Romano ile "Drej Ali" lakaplı Ali Yasak ve Bucak aşiretinden Mehmet Bucak'ın, 12'şer yıldan 28'er yıla kadar ağır hapis cezasına mahkum edilmeleri istenmişti. .