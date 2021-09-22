Dr. Ümit Aktaş kimdir? Ümit Aktaş neden ceza aldı? Ümit Aktaş nereli kaç yaşında? Aşı karşıtı açıklamaları ile oldukça fazla gündeme gelen Doktor Ümit Aktaş geçici olarak meslekten uzaklaştırıldı. Ümit Aktaş'ın meslekten uzaklaştırılmasından sonra vatandaşlar Ümit Aktaş'ın kim olduğunu araştırmaya başladı. Ümit Aktaş daha önce yaptığı açıklamada 'ABD’de ve Avrupa’da on binlerce insan aşıdan kaynaklanan nedenlerle öldü. Milyonlarca insanda da kalıcı yan etki gelişti', 'Ya pandemiden kötüsü aşıyla gelirse?' demişti. Bu açıklamanın ardından Dr. Ümit Aktaş hakkında soruşturma açılmıştı. İşte Dr. Ümit Aktaş'ın hayatı ve biyografisi...

Dr. Ümit Aktaş kimdir? Ümit Aktaş neden ceza aldı? Ümit Aktaş nereli kaç yaşında? Aşı karşıtı açıklamaları ile oldukça fazla gündeme gelen Doktor Ümit Aktaş geçici olarak meslekten uzaklaştırıldı. Ümit Aktaş'ın meslekten uzaklaştırılmasından sonra vatandaşlar Ümit Aktaş'ın kim olduğunu araştırmaya başladı. Ümit Aktaş daha önce yaptığı açıklamada "ABD'de ve Avrupa'da on binlerce insan aşıdan kaynaklanan nedenlerle öldü. Milyonlarca insanda da kalıcı yan etki gelişti", "Ya pandemiden kötüsü aşıyla gelirse?" demişti. Bu açıklamanın ardından Dr. Ümit Aktaş hakkında soruşturma açılmıştı. İşte Dr. Ümit Aktaş'ın hayatı ve biyografisi...

Türk Tabipleri Birliği, aşı karşıtı açıklamalar ile gündeme gelen Doktor Ümit Aktaş'a geçici olarak meslekten alıkoyma cezası verdi. Dr. Ümit Aktaş'ın "ABD'de ve Avrupa'da on binlerce insan aşıdan kaynaklanan nedenlerle öldü. Milyonlarca insanda da kalıcı yan etki gelişti", "Ya pandemiden kötüsü aşıyla gelirse?" demişti. Aktaş TBB'nin cezası sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Fikirlerimi ifade ettiğim için hakkımda soruşturma açmaları bile ayrımcılıktır, mobbingdir. Haksız karara itiraz edecek ve haklı mücadelemi mahkemeler nezdinde vereceğim. Verilen bu haksız ceza, TTB Disiplin Tüzüğü'nde yer alan maddeye göre yönetimde yer alma hakkımızı elimizden almak içindir.”

Dr. Ümit Aktaş kimdir?

Dr. Ümit Aktaş 1970 yılında dünyaya geldi. Dr. Ümit Aktaş Türkiye'de Fitoterapi uzmanı olarak eğitim alan ilk Tıp doktorlarından bir tanesidir.

Tıp Fakültesi eğitimini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, Akupunktur Uzmanlık eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, Fitoterapi Yüksek Lisans eğitimini ise Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde tamamlamıştır.

Dr. Ümit Aktaş İstanbul'da kendi kliniğinde hasta kabul etmektedir.

Dr. Ümit Aktaş, İlaçsız Yaşam, Bitkisel Kürlerle İlaçsız Tedavi, Mutluluk Kürleri, Diyabet ve Zayıflama Kürleri, Mutluluk Kürleri 2, Yaşam Sevinci ve Koronadan Korunmak Mümkün adlı kitapların yazarıdır.

Ümit Aktaş aşı karşıtı açıkalmalar ile gündeme gelmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.