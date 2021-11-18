Dr. Şakir Ercan Gül kimdir? Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Şakir Ercan Gül nereli ve kaç yaşında?

Şakir Ercan Gül kimdir? Şakir Ercan Gül nereli ve kaç yaşında? 30 Ocak 2021 tarihinde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine atanan Dr. Şakir Ercan Gül'ün kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte Dr. Şakir Ercan Gül'ün hayatı ve biyografisi...