Dr. Şakir Ercan Gül kimdir? Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Şakir Ercan Gül nereli ve kaç yaşında?
Şakir Ercan Gül kimdir? Şakir Ercan Gül nereli ve kaç yaşında? 30 Ocak 2021 tarihinde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine atanan Dr. Şakir Ercan Gül'ün kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte Dr. Şakir Ercan Gül'ün hayatı ve biyografisi...
2021-11-18 12:26:24
Dr. Şakir Ercan Gül kimdir?
Dr. Şakir Ercan Gül, 26 Mart 1967 yılında Erzurum'da dünyaya geldi.
İlk, orta ve lise eğitimini tamamladıktan sonra 1984'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümüne gitti ve bu blümü 1988'te tamamladı.
1998-1999 yılları arasında ABD'de (Boston) mesleki çalışmalarda bulundu. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim dalında yaptı. Doktora çalışmasını “Neoliberalizm Sonrası Medyanın Hegemonik Güç İlişkilerindeki Rolü” tezi ile Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim dalında tamamladı.
Şakir Ercan Gül Marmara Üniversitesi İşletme Muhasebe Finansman Bilim Dalı Vergi Denetiminde Analitik İnceleme Prosedürleri üzerine yüksek lisans yaptı.
Kariyerine Halkbank müfettişi olarak başlamış sırasıyla, Maliye müfettişliği ve İstanbul Defterdar Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2004-2010 yılları arasında TMSF 2.Başkanı, 2010-2017 yılları arasında TMSF Başkanı olarak görev yapmıştır. 2019-2021 yılları arasında ise Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesinde öğretim üyeliği yapmıştır.
2018-2021 yılları arasında Aydın Holding Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. 2014 yılından bu yana Sun Express Yönetim Kurulu üyesidir. 30 Ocak 2021 tarihinde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine atanmıştır.
Şakir Ercan Gül orta düzeyde İngilizce bilmektedir.
Şakir Ercan Gül 3 çocuk babasıdır.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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