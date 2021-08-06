Dr. Sadri Şensoy kimdir? Sadri Şensoy nereli ve kaç yaşında? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa ederek ayrıldı. Ziya Selçuk'un yerine Mahmut Özer atandı. Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine ise Sadri Şensoy getirildi. İşte Dr. Sadri Şensoy'un hayatı ve biyografisi...

Dr. Sadri Şensoy kimdir? Sadri Şensoy nereli ve kaç yaşında? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa ederek ayrıldı. Ziya Selçuk'un yerine Mahmut Özer atandı. Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine ise Sadri Şensoy getirildi. İşte Dr. Sadri Şensoy'un hayatı ve biyografisi...

Dr. Sadri Şensoy kimdir?

6 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararıa göre Dr. Sadri Şensoy Milli Eğitim Bakanı yardımcısı olarak atandı.

Sadri Şensoy'un küçklüğü Zonguldak'ta geçti.

Sadri Şensoy İlk, orta ve lise eğitimini Zonguldak'ta tamamladı. Lise eğitiminden sonra üniversite için Ankara'ya giden Sadri Şensoy Hacettepe Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Ardından doktorasını Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamladı.

Araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve yardımcı doçent olarak Zonguldak Karaelmas Üniversitesinde çalıştı.

Uygulamalı matematik, diferansiyel denklemler ve sayısal yöntemler çalışma alanıdır.

Üniversitede görev yaptığı süre içinde Dinamik, Mukavemet, Makine Elemanları, Makine Tasarımı, Diferansiyel Denklemler ve Mühendislik Matematiği derslerini verdi.

TÜBİTAK'ın öğretim elemanları için düzenlediği Matematik Yaz Okullarına katıldı.

Üniversitede Anabilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkan Yardımcılığı, Bölüm Başkanlığı ve Fakülte Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü.

1997 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezini kurdu ve 2002 yılına kadar Merkez Müdürlüğünü yürüttü.

2000-2002 yılları arası Zonguldak Kent Konseyi Eğitim Komisyonunda görev yaptı.

1998-2005 yılları arasında TED Zonguldak Şubesinde Başkan Yardımcılığı ve TED Zonguldak Koleji Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

1999 yılında TED Zonguldak Kolejliler Spor Kulübü kurucu başkanı oldu ve 2002 yılına kadar bu görevini devam ettirdi.

2003-2005 yılları arasında TED Genel Merkezi Zonguldak Temsilciliği ve TED Genel Merkezi Kurultay Üyeliği görevlerini yaptı.

2017 yılında Bülent Ecevit Üniversitesi Bölüm Başkanlığı görevinden ayrılarak ÖSYM'ye Ölçme ve Değerlendirme Daire Başkanı olarak atandı.

ÖSYM'de görev yaptığı süre zarfında;

ÖSYM sınavlarına ait değerlendirme raporlarını hazırlayan ekip içerisinde yer aldı.

ÖSYM'de ölçme ve değerlendirme süreçlerinin iyileştirilmesi için kurulan Danışma Kurulunda görev yaptı.

Soru hazırlama ve bilimsel denetim, sınav hazırlama ve baskı süreçlerinin güvenliği, iyileştirilmesi ve yönergelerinin hazırlanması çalışmalarında bulundu.

ÖSYM'de Ölçme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı için “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi” ve “ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi” sertifikası alma sürecinde Entegre Yönetim Sistemleri Temsilcisi olarak görev yaptı.

2018 yılı Eylül ayında Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü olarak görevlendirildi.

Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Çalışma Grubunda görev aldı.

2019 yılı Ağustos ayında PISA Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

21 Ağustos 2019 tarihli ve 2019/288 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü olarak atandı.

2019 yılı Eylül ayında Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA) Genel Kurul Üyeliğine seçildi.

Sadri Şensoy Evli ve üç çocuk babasıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.