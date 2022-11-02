Dr. Oğuzhan Oğuz Sağlık Turizminde Türkiye yükselen güç diyor

Her talep mükemmel sonuç hedeflenerek karşılanmalı!

Doğru, iyi düşünülmüş ve kişiye özel planlanmış bir burun ameliyatının, riskleri minimize edeceğine dikkat çeken Oğuz, günümüzde doğan yepyeni bir risk noktasına dikkat çekti. “Aslında estetik ihtiyaçların çoğunda özellikle de rinoplasti alanında Türkiye çok önemli bir tercih noktası. Bunda tabii ki ülkemizde gelişmiş olan sağlık imkanları, hekim başarıları ve tabii ki ekonomik koşullar önemli rol oynuyor. Hal böyle olunca dünyanın her yerinden ve ülkemizden rinoplasti alanında yoğun bir taleple karşılaşıyoruz.

Burun estetiği alanında talebin fazla olması kimi zaman bu alanda verilen hizmet basamaklarındaki titizliğin kaybına yol açabiliyor. Önemli olan niceliksel olarak hizmet verdiğiniz hasta sayısını artırırken, her bir hastanın mükemmele erişmesini sağlayacak nitelik kalitesini de korumak.”

Bu filmin tek bir kahramanı var, Hasta!

Bugün olduğu gibi her çağda sürekli değişen güzellik bileşenlerinin başında burun şekli de geliyor. Fakat nefes alma kabiliyetini yitirmiş bir burunun verdiği estetik doyum insanları da hekimleri de tabii ki tatmin etmiyor. Bu yüzden; kişinin yüzüne yakışan ve beklentilerini karşılayan bir form oluşturmak kadar, doğru test ve tetkiklerle solunum sağlığını koruyacak ameliyat planını hazırlamak da kritik önem taşıyor.

Dr. Oğuzhan Oğuz; mutlu son yolculuğunda hastaya verilen tüm hizmet bileşenlerinin; karşılanma, tanışma, kişinin konaklama konforu, başarılı bir ameliyat süreci ve sonrası yapılacak tüm bakımların ardından aynayla karşılaştığı final ana kadar, tüm detaylarıyla tasarlanması gereken, ayrılmaz bir bütün olduğunu vurguladı ve ekledi: “Günün sonunda en iyi versiyonuyla tanışan, ameliyat sonrası iyileşme süreçlerinde sizin desteğinize ve varlığınıza ihtiyaç duyan hastanız ile filmin sonuna başarıyla geldiyseniz, finalde beklentisi karşılanan kahramanımız kendisinin en iyi versiyonuyla tanışıyor ve kahramanımızı daha mutlu, sağlıklı, özgüvenli, kısacası yeni versiyonuyla adım atacağı harika bir hayat bekliyor…”