Dr. Mehmet Öz Türk mü? Dr. Mehmet Öz Türk vatandaşlığını bıraktı mı ?

ABD'de yaşayan ünlü kalp cerrahı ve televizyon programı sunucusu Dr. Mehmet Öz, Türk vatandaşlığı hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Mehmet Öz Türk mü? Mehmet Öz Türk vatandaşlığını bıraktı mı ? İşte detaylar...

MEHMET ÖZ TÜRK VATANDAŞLIĞINI BIRAKTI MI ?

ABD merkezli Fox News kanalının duyurduğu açıklamaya göre, Öz, çifte vatandaşlığının kampanya kapsamında dikkat dağıtmaya başladığını, bunun üzerine ailesiyle yaptığı görüş alışverişi sonucunda senatör seçildiği takdirde Türk vatandaşlığından ayrılacağını belirtti.

Öz, Türk vatandaşlığından şimdiye kadar çıkmamasının en büyük sebebinin Alzheimer tedavisi gören annesi olduğunu dile getirdi.

Öz, yaptığı açıklamada, “Çifte vatandaşlığım bu kampanyada dikkat dağıtıcı oldu. Hasta olan anneme bakmak için bunu sürdürdüm, ancak ailemle birkaç hafta süren görüşmelerden sonra, bir sonraki ABD Pennsylvania Senatörü olarak yemin etmeden önce yalnızca ABD vatandaşı olacağım.” dedi.

ABD'de bir Türk ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Öz, seçilmesi takdirinde Senato'ya giren ilk Müslüman olacak.

MEHMET ÖZ HANGİ PARTİDEN ADAY OLDU?

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın partisi Cumhuriyetçi Parti'den aday olarak Senato'ya girmek için yarışacak olan Öz, Senato'ya girmesi durumunda Türk vatandaşlığından ayrılacağını açıkladı.

MEHMET ÖZ'ÜN ANNESİNİN RAHATSIZLIĞI NEDİR?

Mehmet Öz'ün annesi Alzheimer hastasıdır. Kız kardeşi ile, babası Mustafa Öz'ün vefatından sonra varis tartışması yaşamıştır. Mehmet Öz'ün iddiasına göre kız kardeşi, kendisine tehdiler savurmuş ve İstanbul ziyaretinde bıçaklı saldırıya teşebbüs etmiştir. .