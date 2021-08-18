Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na görev süresi dolan Dr. Emrah Şener tekrar atandı. Emrah Şener'in kim olduğu yeniden başkan yardımcısı olarak atanmasından sonra internette sıkça araştırılmaya başlandı. Peki Dr. Emrah Şener kimdir? Dr. Emrah Şener nereli ve kaç yaşında?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na görev süresi dolan Dr. Emrah Şener tekrar atandı. Emrah Şener'in kim olduğu yeniden başkan yardımcısı olarak atanmasından sonra internette sıkça araştırılmaya başlandı. Peki Dr. Emrah Şener kimdir? Dr. Emrah Şener nereli ve kaç yaşında?

Merkez Bankası'nın resmi internet sitesinde atama kararı ile ilgili şu ifadeler yer aldı :"TCMB Başkan Yardımcısı olarak görev süresi dolan Dr. Emrah Şener, 2 Eylül 2020 tarihli ve 31232 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile bu göreve tekrar atanmıştır." Bu atamadan sonra Dr. Emrah Şener'in kim olduğu merak edilmeye başlandı. İşte Dr. Emrah Şener'in hayatı ve biyografisi...

Dr. Emrah Şener kimdir?

Emrah Şener 1978 yılında dünyaya geldi.

43 yaşında olan Emrah Şener Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısıdır.

Dr. Emrah Şener, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu.

Ardından eğitimini yurt dışında devam ettiren Emrah Şener London School of Economics'te Ekonomi-Finans Yüksek Lisans programını tamamladı.

Ardından Imperial College London'da Matematiksel Finans üzerine Doktora derecesini aldı.

Dr. Emrah Şener bankacılık ve finans alanında oldukça tecrübeli bir isimdir.

Çalışma hayatına 2003 yılında bankacılık sektöründe başlayan Şener, Londra'da HSBC ve Citibank'ta görev yaptıktan sonra Bank of America'nın Yapılandırılmış Ürünler Grubunda Bölüm Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı işbirliği ile Özyeğin Üniversitesi bünyesinde kurulan İstanbul Risk Yönetimi Laboratuvarı'nın Direktörlüğünü yürüttü. Emrah Şener, 2 Eylül 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atandı.

Merekz Bankası Yönetim Komitesi

Yönetim Komitesi, Başkanın başkanlığı altında dört Başkan Yardımcısından oluşur. Başkan Yardımcıları Cumhurbaşkanı kararıyla dört yıllık bir süre için atanırlar. Başkan Yardımcıları bu sürenin sonunda yeniden atanabilirler. Başkanın başkanlık edemediği hallerde, tayin edeceği Başkan Yardımcısı Yönetim Komitesine başkanlık eder.

Yönetim Komitesi,

a) Başkanca lüzum görülen hallerde, Banka Meclisi kararına bağlanacak hususları önceden inceleyerek, Banka Meclisine yapılacak teklifleri hazırlamak,

b) Bankanın idare, teşkilat ve hizmetlerine ilişkin yönetmelikleri hazırlamak,

c) Yönetmeliklerle Yönetim Komitesinin kararına bırakılan hususlarda karar almak,

d) Banka işlemlerinde koordinasyonu sağlamak,

e) Atanmaları Banka Meclisince yapılan personel dışında kalan memur ve hizmetlilerin tayin, aylıklarını tespit, işten çıkarma ve emeklilik gibi işlemleri yapmak, ile görevlidir.

Üyeler

Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu (Başkan)

Dr. Emrah Şener

Dr. Uğur Namık Küçük

Mustafa Duman

Prof. Dr. Semih Tümen

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.