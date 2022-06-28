Dr. Cezmi Bayram kimdir? Dr. Cezmi Bayram nereli, kaç yaşında? soruları son zamanlarda sıkça sorulmaya başlandı. 1946 yılında Ordu'da dünyaya gelen Cezmi Bayram eğitim hayatının ardından önemli görevlerde yer aldı. Dr. Cezmi Bayram akademisyen ve aynı zamanda yazardır. Pek çok eseri bulunan Dr. Cezmi Bayram aynı zamanda Türk Ocakları İstanbul Şubesi Başkanıdır. İşte Dr. Cezmi Bayram'ın hayatı ve biyografisi...

Dr. Cezmi Bayram kimdir? Dr. Cezmi Bayram nereli, kaç yaşında? soruları son zamanlarda sıkça sorulmaya başlandı. 1946 yılında Ordu'da dünyaya gelen Cezmi Bayram eğitim hayatının ardından önemli görevlerde yer aldı. Dr. Cezmi Bayram akademisyen ve aynı zamanda yazardır. Pek çok eseri bulunan Dr. Cezmi Bayram aynı zamanda Türk Ocakları İstanbul Şubesi Başkanıdır. İşte Dr. Cezmi Bayram'ın hayatı ve biyografisi...

Dr. Cezmi Bayram kimdir?

1946 yılında Ordu'nun Perşembe ilçesinde dünyaya gelen Cezmi Bayram ilk okulu ve ortaokulu Perşembe'de bitirdi. Ardından Ankara'da Ankara Yüksek Öğretmen Okulu'nda eğitimine devam etti. Lise eğitimini de tamamlayan Cezmi Bayram ardından 1968 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümünü ve Ankara Yüksek Öğretmen Okulu'nu bitirdi.

Ardından meslek hayatına başlayan Cezmi Bayram Ankara İlköğretmen Okulu'nda öğretmen oldu. Öğretmenlik mesleğine bir süre ara veren Cezmi Bayram Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'ne 1969 yılında asistan oldu. Eğitimi için ABD'ye giden Cezmi Bayram 1977-1978 yıllarında Stanford Üniversitesi'nde bulundu 1981 yılında üniversiteden ayrıldı.

Yayın dağıtım şirketi genel müdürlüğü yaptı. 1987 yılı başında Özel Tercüman Okulları Kurucu Temsilciliği ve Genel Müdürlüğüne getirildi. 2002 yılına kadar bu görevde bulundu. Mayıs 2002'de Bahçeşehir Üniversitesi'ne geçti. Beş yıl Bahçeşehir Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü yaptı.

Öğrencilik yıllarında Babıali'de Sabah gazetesinde Polis-Adliye, Başbakanlık ve Meclis muhabirliği yaptı. Ocak dergisini çıkardı. Bir dönem haftalık Devlet gazetesini yönetti. Bu dergi ve gazetelerde Cezmi Bayram ve Cezmi Kırımlıoğlu adlarıyla yazılar yazdı. Hergün gazetesinde başyazarlık yaptı. Meslek derneklerinde görev yaptı. Türk Ocaklarının tekrar faaliyete başlamasıyla Türk Yurdu Dergisini iki buçuk yıl İstanbul'da neşretti. 1986 yılından itibaren İstanbul Türk Ocağı Şubesi Başkanlığı yapmaktadır.

Dr. Cezmi Bayram eserleri neler?

-Garplılaşmadan Ne Anlıyoruz?

-Milliyetçi İktidara Doğru

-Millî Eğitimde Haçlı Seferleri (2 Cilt)