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TIMETURK / GENEL / Dr. Burcu Kardaş Arslan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Dr. Burcu Kardaş Arslan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Dr. Burcu Kardaş Arslan, 9 Mart 1974 yılında Malatya’da doğdu. İlkokul ve ortaokulu Malatya ve Eskişehir’de tamamladı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başladı ve 1988 yılında üniversiteyi bitirdikten sonra Almanya’da Köln Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana bilim dalında ihtisasa kabul edildi.

2 Saat Önce
2022-05-16 13:33:58
Dr. Burcu Kardaş Arslan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Yurt dışında farklı disiplinlerde, alanında uzman doktorlarla çalışarak yeni teknikler öğrenmenin yanında vakalara çok yönlü bakma alışkanlığı kazandı. Buradaki eşsiz tecrübelerin ardından Amerika'ya giderek Detroit'te Wayne State Üniversitesi'nde çeşitli alanlarda çalışmalarına devam etti.

İhtisası süresince infertil (kısır) hastalarda VEGF molekülünün IVF (tüp bebek) başarısı üzerine olan etkileri ve endometriozisli hastalarda foliküler sıvı VEGF konsantrasyonlarının karşılaştırılması ile ilgili araştırmalara katıldı.

Ardından Türkiye'ye dönüş yapan Burcu Kardaş Arslan, 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nden Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlık diplomasını aldı. Özel bir klinikte “Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı” olarak çalıştıktan sonra 2006 yılında kendi kliniğini kurdu.

2006 yılından beri hastalarının yanlarında yer alarak destekleyici ve sorun çözücü bir rol üstlenen Dr. Burcu Kardaş Arslan, kadın sağlığı ve hastalıkları, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, doğum, gebelik sonlandırma, kızlık zarı dikimi, genital estetik, genital siğil – HPV ve labioplasti işlemleri hakkındaki prosedürleri kliniğinde tüm hastalarına aktarmaya devam ediyor. .

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