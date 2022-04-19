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TIMETURK / GENEL / Dövizle konut (ev) satışı yasaklandı mı? Gayrimenkul satışlarında Türk lirası zorunlu mu? Dolar ile ev satılamaz mı? (konut-ev-arsa-işyeri-daire)

Dövizle konut (ev) satışı yasaklandı mı? Gayrimenkul satışlarında Türk lirası zorunlu mu? Dolar ile ev satılamaz mı? (konut-ev-arsa-işyeri-daire)

Dövizle konut (ev) satışı yasaklandı mı? Gayrimenkul satışlarında Türk lirası zorunlu mu? Dolar ile ev satılamaz mı? (Konut-ev-arsa-işyeri-daire) Gayrimenkul piyasasını yakından ilgilendiren önemli bir karar alındı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre bundan böyle taşıt dışı menkul satışlarında TL zorunluluğu getirildi.

4 Saat Önce
2022-04-19 11:06:16
Dövizle konut (ev) satışı yasaklandı mı? Gayrimenkul satışlarında Türk lirası zorunlu mu? Dolar ile ev satılamaz mı? (konut-ev-arsa-işyeri-daire)

Dövizle konut (ev) satışı yasaklandı mı? Gayrimenkul satışlarında Türk lirası zorunlu mu? Dolar ile ev satılamaz mı? (Konut-ev-arsa-işyeri-daire) Gayrimenkul piyasasını yakından ilgilendiren önemli bir karar alındı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre bundan böyle taşıt dışı menkul satışlarında TL zorunluluğu getirildi.

Dövizle konut (ev) satışı yasaklandı mı?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararına göre taşıt dışı menkul satışlarında TL ile ödeme zorunluluğu getirildi. Karar ile Türk lirasının kıymetinin korunması amaçlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan döviz cinsinden ya da dövize endeksli menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunlu tutuldu.

Gayrimenkul (konut-ev-arsa-işyeri-daire) satışlarında Türk lirası zorunlu mu?

Hazine ve Maliye Bakanlığının "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Türk lirasının kıymetini korumak için düzenlenen mevzuatta iki kritik değişiklik yapıldı.

Dolar ile ev satılamaz mı?

Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri ve sözleşme bedeli ve sözleşmeden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini Döviz cinsinden ya da dövize endeksli olarak kararlaştırabildikleri taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunluluğu getirildi. .

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