Doruk Küçüksaraç kimdir? Doruk Küçüksaraç neden istifa etti? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda Piyasalar Genel Müdürü olarak görev alan Doruk Küçüksaraç'ın görevden ayrıldığı iddia edildi. Bloomberg HT'nin iddiasına göre Doruk Küçüksaraç'ın yerine Hakan Er atandı.

Doruk Küçüksaraç kimdir? Doruk Küçüksaraç neden istifa etti? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda Piyasalar Genel Müdürü olarak görev alan Doruk Küçüksaraç'ın görevden ayrıldığı iddia edildi. Bloomberg HT'nin iddiasına göre Doruk Küçüksaraç'ın yerine Hakan Er atandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda bir ismin daha görevden ayrılşdığı iddia edildi. Bloomberg HT'nin haberine göre TCMB Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç bu görevden ayrıldı. Küçüksaraç'ın yerine TCMB Emisyon Genel Müdür Yardımcısı Hakan Er atandı. Bu yeni gelişmenin ardından Doruk Küçüksaraç'ın kim olduğu ve neden görevindne ayrıldığı erak edilmeye başlandı.

Doruk Küçüksaraç kimdir?

Doruk Küçüksaraç daha önce Piyasalar Analiz Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Küçüksaraç Ağustos 2019'da TCMB Piyasalar Genel Müdürü görevine atanmıştı. Doruk Küçüksaraç'ın bu görevden ayrıldığı iddia edildi. Doruk Küçüksaraç'ın yerine TCMB Emisyon Genel Müdür Yardımcısı Hakan Er atandığı belirtildi.

Merkez Bankası nedir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), banknot ihraç eden, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti'nin para ve kredi politikasını yürüten, veznedarlık görevini üstlenmiş ve devletin iktisadi ve mali danışmanlığını yapan yasal olarak bağımsız bir ekonomik kurumdur. Kağıt para (banknot) basma tekelini elinde bulundurur ve bu yetkiye istinaden bağımsız olarak para politikasını belirler. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce basılan madeni paraların tedavülü de Merkez Bankasınca sağlanmaktadır.

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