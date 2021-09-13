Domates aşısı nedir? Domates aşısı koronavirüse karşı korur mu? Koronavirüse karşı aşı çalışmaları devam ederken Özbekistan'dan domates aşısı hamlesi geldi. Özbek bilim insanları yenilebilir domates aşısını koronavirüsün başak proteininin domatese naklederek üretti. Üzerinde araştırmaları devam eden yenilebilir domates aşısına bir çok bilim insanı temkinli yaklaşıyor.

Domates aşısı nedir? Domates aşısı koronavirüse karşı korur mu? Koronavirüse karşı aşı çalışmaları devam ederken Özbekistan'dan domates aşısı hamlesi geldi. Özbek bilim insanları yenilebilir domates aşısını koronavirüsün başak proteininin domatese naklederek üretti. Üzerinde araştırmaları devam eden yenilebilir domates aşısına bir çok bilim insanı temkinli yaklaşıyor.

Koronavirüs salgınına karşı tüm dünyada aşı çalışmaları devan ediyor. Aşı çalışmalarında yeni birşey deneyen Özbek bilim insanları yenilebilir domates aşısı üzerinde çalışıyor. Yenilebilir olan domates aşısının ayn etkilerinin e az olduğu iddia ediliyor.

Domates aşısı nedir?

Domates aşısı, corona virüsün başak proteininin domatese nakledilmesiyle geliştirildi. Domates aşısı özel saklama koşulları gerektirmiyor. Nakliyesinde de özel koşullara ihtiyaç duyulmuyor. Özbek bilim insanları tarafından geliştirilen domates aşısı koronavirüse karşı etkili olup olmayacağı konusunda bilim insanları şüpheli. Domates aşısı uluslararası otoriteler tarafından onaylanmış de

Domates aşısı koronavirüse karşı korur mu?

Genomik ve Biyoenformatik Merkezi Müdür Yardımcısı Zabardast Buriyev şu açıklamayı yaptı:"Domates sindirim kanallarından geçiyor. Domates aşısı yendiğinde antijen mideye gidiyor. Ardından bağırsaklar tarafından emiliyor ve antikor oluşmaya başlıyor. Hem Hümoral hem hücresel bağışıklık oluşuyor."

Fareler üzerinde deneniyor

Şu anda domates aşısının fareler üzerinde klinik denemeleri sürüyor. Hayvan testleri tamamlandıktan sonra insanlar üzerinde denemelere geçilecek. Aşıyı geliştiren ekip, ön araştırmalarda aşının başarılı olduğunu söylese de çalışmaları henüz uluslararası sağlık otoritereleri tarafından tanınmış değil.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.