Dolgu ve kanal tedavisinde PCR testi zorunlu mu? Dişçide koronavirüs testi isteniyor mu? Diş hastanesinde PCR testi zorunluluğu kalktı mı? Sağlık Bakanlığı Kovid-19 testlerine ilişkin flaş bir karar aldı. Sağlık Bakanlığı hastanelerde ameliyat öncesi zorunlu olan koronavirüs PCR testi zorunluluğuna son verdi. Sağlık Bakanlığı'nın aldığı kararın diş hastanelerinde, diş dolgu ve kanal tedavisi işlerinde geçerli olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor.

Dolgu ve kanal tedavisinde PCR testi zorunlu mu? Dişçide koronavirüs testi isteniyor mu? Diş hastanesinde PCR testi zorunluluğu kalktı mı? Sağlık Bakanlığı Kovid-19 testlerine ilişkin flaş bir karar aldı. Sağlık Bakanlığı hastanelerde ameliyat öncesi zorunlu olan koronavirüs PCR testi zorunluluğuna son verdi. Sağlık Bakanlığı'nın aldığı kararın diş hastanelerinde, diş dolgu ve kanal tedavisi işlerinde geçerli olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor.

Sağlık Bakanlığı kovid-19 sürecinde uygulanan bir kuralın daha kadırılmasına karar verdi. Sağlık Bakanlığı yeni uygulamayı hastanelere resmi yazıyla duyurdu. Karar 26 Nisan'da yapılan son Bilim Kurulu toplantısında alındı. Artık ameliyat ya da endoskopi gibi diğer işlemler öncesinde yapılması zorunlu olan PCR testi yapılmayacak.

Dolgu ve kanal tedavisinde PCR testi zorunlu mu?

Sağlık Bakanlığı hastanelerin artık ameliyat ya da endoskopi, kolonoskopi gibi girişimsel işlemler öncesinde hastalara tarama amaçlı test yapılmamasını istedi. Resmi yazıda kararın vaka sayıları, aşılama oranı, ilaç kullanımı gibi etkenlerin göz önünde bulundurularak alındığı belirtildi.

Uzmanlara göre yeni uygulama hekimler ve sağlık çalışanlarının dışında diğer yatan hastaların sağlığı için risk oluşturacak.

21 Nisan'da da Sosyal Güvenlik Kurumu, hastanelerdeki corona virüs hastası ayrımını sona erdirmiş, Covid hastaları için ödenen ek ücretler kaldırılmıştı.