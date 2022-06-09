Doları olan üzülecek! Necmettin Batırel ısrarla uyardı

Dolar tahminleriyle çığır açan ekonomist Necmettin Batırel'den ekonomi ve siyasete dair önemli açıklamalar geldi.

Necmettin Batırel Türkiye gazetesinde yer alan köşesinde 'Başka sözüm yok! başlıklı yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.

Batırel, Türkiye'nin yakın bir zamanda çok büyük itibar kazanacağını söyledi.

'TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK İTİBAR'

İşte Batırel'in o yazısı:

Dünyanın gıda krizine düştüğü bir sırada Ukrayna'dan tahıl yüklü gemilerin çıkışı konusunda Türkiye ve Rusya anlaştı. Lavrov'un gelişiyle tahıl konusu netleşecek. Ukrayna'da şu anda ihraç edilemeyen yaklaşık 10 milyar dolar değerinde 20 milyon ton tahıl var. Bizim Ukrayna buğdayına ihtiyacımız yok, bu yıl 20 milyon ton buğdayımız olacak. Ama Türkiye Avrupa'ya gıda köprüsü olacak. Dev bir sıkıntının çözülmesinde başrol oynayarak büyük itibar kazanacak...

'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇÖZDÜ'

5 milyon memur ve emekli ile birlikte 2 milyon çiftçi sevincinden yerinde duramıyor. Bu rakamı 4'le çarpın 28 milyon aile bayram ediyor. Yıllardan beri memurların en büyük sıkıntısını yine Cumhurbaşkanı Erdoğan çözdü. Ek gösterge 3000'den 3600'e yükseltildi... Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalem. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor… Çiftçinin hakkı da fazlasıyla verildi. Arpanın tonu 6 bin lira, buğdayın tonu 7 bin 50 liradan alınacak. Geçen sene arpanın tonu 1.775, buğdayın 2.250 liraydı. 3 kat fazla fiyat verildi. Çiftçinin hakkı ödenmez onlar bizim hayat damarımız...

BAŞKA SÖZÜM YOK'

Araştırma şirketleri yeni bir anket yapmış, halka şu 2 soru sorulmuş: Erdoğan deyince aklınıza ne geliyor? Cevap:

Maneviyat, hizmet, dev proje, tarihî eser, inanç, azim, doğruluk, vaadine sadakat, başarı, güç…

Kılıçdaroğlu'nun ismini duyunca ne düşünüyorsunuz? Cevap:

Yalan, iftira, hakaret, tehdit, sözünde durmama, şantaj...

Karar milletindir. Başka sözüm yok!

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