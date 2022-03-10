Dolar kurunun yukarı yönlü hareketlenmesinin ardından birçok yatırımcı, 'Dolar yükselecek mi, düşecek mi?' sorusuna yanıt arıyor. Peki Dolar yükselmeye devam edecek mi? I Dolar yükselir mi? Analistler ne diyor? Detaylar haberimizde...

Rusya-Ukrayna krizi, ABD'den yükselen faiz arttırımı beklentisi, en çok gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini etkiliyor. Özellikle son yıllarda dolara olan talep artıyor. Güne yükseliş ile başlayan dolar, dün günü %1,4 değer artışı ile 14,65 seviyesinde kapatmıştı. Bugün ise dolar, %0,7 artışla 14,90 seviyelerinde kendini fiyatlıyor. Jeopolitik gerilimle birlikte dolarda yükseliş sürerken, diğer majör para birimlerinden euro ve sterlin de yükseliyor. Euro/TL yüzde 0,46 artışla 16,2960'tan, sterlin/TL yüzde 0,54 yükselişle 19,4250'den satılıyor.

DOLAR YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ? ANALİSTLER NE DİYOR?

Dolar endeksi, hafta başında 99,4 ile Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyesini görmüştü. Rusya ve Ukrayna taraflarının Antalya'da müzakere masasına oturacağı beklentileri, tansiyonu düşürmesi sebebi ile dolar endeksinde dün yüzde 1,1 azalışla 98'e kadar geriledi. Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının piyasalarda ana risk unsuru olarak fiyatlanmaya devam ettiğini ifade ederek, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ile ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini belirtti.

Son 14 yılın en yüksek seviyesini test etmesinin ardından gerileyen petrol fiyatlarının ise kısmen de olsa piyasalarda rahatlamaya sebep olduğunu kaydeden analistler, petrol fiyatlarının hala son yılların en yükseğinde olduğunu ve fiyatlamayı değiştirebilecek haber akışının yatırımcılar tarafından yakından izlenmesi gerektiğini bildirdi. .