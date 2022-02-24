Dolar neden yükseldi? Dolar yükselmeye devam eder mi? Dolarda yükseliş sürer mi? soruları pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Dolar ve altın jeopolitik riskler nedeniyle uzun süre yükseliş eğilimindeydi. Rusya'nın Donbas'ta 2 ayrılıkçı cumhuriyetleri tanımasının ardından yükselişe geçen Dolar Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla uzun süre sonra yeniden 14 TL sınırını aştı.

Dolar neden yükseldi? Dolar yükselmeye devam eder mi? Dolarda yükseliş sürer mi? soruları pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Dolar ve altın jeopolitik riskler nedeniyle uzun süre yükseliş eğilimindeydi. Rusya'nın Donbas'ta 2 ayrılıkçı cumhuriyetleri tanımasının ardından yükselişe geçen Dolar Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla uzun süre sonra yeniden 14 TL sınırını aştı.

Dolar kurunda son saatlerde hızlı bir yükseliş kaydedildi. Uzun süre sonra 14 lira seviyesini aşan doların yükselmeye devam edip etmeyeceği yatırımcılarr tarafından merak ediliyor.

Dolar neden yükseldi?

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile doların ateşi yeniden çıktı. Dolar son bir kaç saatte 14 lirauı aştı. Dolar/TL dün 13.81'den kapanmıştı. Euro/TL kuru ise 15,6290 TL seviyesinden yatay başladı.

Dolar yükselmeye devam eder mi?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş dolar kuru ile ilgili önemli yorumlarda bulundu. Memiş açıklamasında şunları söyledi:

Dolarda 13,80 lira seviyesini haftalık kapanış olarak yakından takip etmeye devam ediyoruz. Dün euro dolar paritesinde gerileme gördük. Dolar endeksinde toparlanma gördük ve jeopolitik riskler de var. Haliyle dolarda 13 80 lira seviyesinin üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor. 13,90 lira seviyesinde test ediliyor ancak yatay bir seyir var. Ben 13,80 lira seviyesinin üzerinde alımları çok da tavsiye eden birisi değilim tekrar geri çekilme ihtimali çok yüksek. O yüzden yatırımcılar şu puslu havanın dağılmasını biraz daha beklemesi gerekiyor. Biraz daha soğukkanlı bir şekilde beklemesi gerekiyor."

Dolarda yükseliş sürer mi?

Memiş açıklamasına şöyle devam etti: Eğer 13,80 lira seviyesinin üzerinde bir haftalık kapanış görürsek tekrar 14,00-14,10 lira seviyesini görebiliriz. Ama ben haftalık kapanışlar da yine yüksek bir seviye olduğu için geri çekilmelerin biraz daha muhtemel bir sonuç olacağını düşünüyorum." .