Dolar düştü mü? Dolar düşmeye devam edecek mi? Dolarda düşüş devam eder mi? Son bir kaç gündür döviz kurlarında yukarı yönlü bir seyir izlendi. Rekor üzerine rekor kıran 13.5 TL seviyesine kadar çıkan dolarda 24 Kasım Çarşamba günü terse dönüş başladı. Doların zirve yapması ile pek çok kişi döviz bürolarında dolarlarını bozdurmak için kuyruk oluşturdu. Piyasadan doların bir miktar artması ile dolarda düşüş başladı. 24 Kasım'da dolar 12 liranın da altına düştü. Peki dolar ne kadar düştü? İşte dolarda son durum...

Dolar düştü mü? Dolar düşmeye devam edecek mi? Dolarda düşüş devam eder mi? Son bir kaç gündür döviz kurlarında yukarı yönlü bir seyir izlendi. Rekor üzerine rekor kıran 13.5 TL seviyesine kadar çıkan dolarda 24 Kasım Çarşamba günü terse dönüş başladı. Doların zirve yapması ile pek çok kişi döviz bürolarında dolarlarını bozdurmak için kuyruk oluşturdu. Piyasadan doların bir miktar artması ile dolarda düşüş başladı. 24 Kasım'da dolar 12 liranın da altına düştü. Peki dolar ne kadar düştü? İşte dolarda son durum...

Döviz kurlarında yaşanan zirve sonrası yastık altındaki dolarlar satılmaya başlandı. Döviz büroalarının önünde dövizlerini satmak isteyen vatandaşlar kuyruk oluşturdu. Rekor üstüne rekor kıran ve 13.5 TL'ye kadar çıkan dolar son gelişmelerle birlikte gerilemeye başladı.

Dolar düştü mü?

Dün 23 Kasım'da 13.49 lira ile tarihi zirvesine çıkmıştı. Dolardan kar elde eden vatandaşlar dolarlarını satmaya başladı. Dolar 14.45 itibarıyla 12 liraya kadar düştü. Doalrdaki düşüşün bir miktar daha devam edeceği tahmin ediliyor. Dolar saat 15.50 sıralarında hızlı bir düşüş seyrine daha girdi ve 11 lira 50 kuruşa kadar düştü. Dolar 15.50 saatinde 11,80'den işlem görüyor.

Dolar ne kadar?

Dolar düşmeye devam edecek mi?

Dolarda 24 Kasım günü düşüş yaşandı. Dolar uzun süre sonda ciddi bir gerileme seyrine girdi. Bugün yatırım bankalarından gelen faiz artırımı açıklamaları ve BEA'den yapılan üst düzey ziyaret piyasalardaki iyimser havada etkili oluyor.

Tüpraş'tan yatırım açıklaması

Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, düzenlediği basın toplantısında, şirketin "Enerjimiz Geleceğe" sloganıyla kurguladığı Stratejik Dönüşüm Planı'nın detaylarına ilişkin bilgi verdi.

Tüpraş'ın söz konusu plan kapsamında her yıl ortalama 350 milyon dolar yatırım planladığını bildiren Yelmenoğlu, "2035'e kadar yaklaşık 5 milyar dolar, 2050 yılına kadar ise toplamda 10 milyar dolar yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu ve rafinaj sektöründeki ilk üreticisi olan Tüpraş, 2006'da Koç Holding bünyesine katılmasından bu yana yaklaşık 7 milyar dolar tutarında yatırım gerçekleştirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.