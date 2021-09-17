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TIMETURK / GENEL / Dolar düşecek mi? Dolar yıl sonu ne kadar olur? MB yıl sonu dolar tahmini ne kadar?

Dolar düşecek mi? Dolar yıl sonu ne kadar olur? MB yıl sonu dolar tahmini ne kadar?

Dolarda son günlerde belirgin bir gerileme yaşandı. Merkez Bankası da yıl sonu dolar tahminini güncelledi. Merkez Bankası'nın yeni yıl sonu dolar tahmini 8,9184 TL'ye geriledi. Merkez Bankası'nın daha önceki yıl sonu dolar tahmini beklentisini 8,9431 TL olarak açıklamıştı. Peki dolar düşecek mi? Dolar yıl sonu ne kadar olur? MB yıl sonu dolar tahmini ne kadar?

3 Saat Önce
2021-09-17 10:37:19
Dolar düşecek mi? Dolar yıl sonu ne kadar olur? MB yıl sonu dolar tahmini ne kadar?

Dolarda son günlerde belirgin bir gerileme yaşandı. Merkez Bankası da yıl sonu dolar tahminini güncelledi. Merkez Bankası'nın yeni yıl sonu dolar tahmini 8,9184 TL'ye geriledi. Merkez Bankası'nın daha önceki yıl sonu dolar tahmini beklentisini 8,9431 TL olarak açıklamıştı. Peki dolar düşecek mi? Dolar yıl sonu ne kadar olur? MB yıl sonu dolar tahmini ne kadar?

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin büyüme tahminin yukarı yönlü revize etmeye başladı. Uluslararası kredi derecelendirne kuruluşu Fitch Ratings Türkiye için bu yılki büyüme beklentisini yüzde 7,9'dan yüzde 9,2'ye çıkarırken, küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminini ise yüzde 6,3'ten yüzde 6'ya düşürdü. Fitch, 13 Ağustos'taki Türkiye değerlendirmesinde ülke ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yüzde 6,3'ten yüzde 7,9'a yükseltmişti. Bu gelişmelerden sonra büyümede hız yakalayacağı ön görülen Türk ekonomisinde doların ne aolacağı merak edilmeye başlandı.

Dolar düşecek mi? Dolar yıl sonu ne kadar olur?

Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıkladı. Merkez Bankası yıl sonu dolar beklentisini aşağı yönlü olarak revize etti. Merkez Bankası'nın anketinde yıl sonu dolar tahmini 8,9184 TL'ye geriledi. Daha önceki beklenti 8,9431 TL'ydi. Ankette yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 16,74'e yükseldi. Ankette yıl sonu büyüme beklenti yüzde 6'dan yüzde 8,2'ye yükseldi.

ABD'li yatırım bankaları Türkiye'nin büyüme tahminin revize etti

ABD'li yatırım bankaları JPMorgan ve Goldman Sachs, iç ve dış talebin güçlü seyretmesi nedeniyle Türkiye için ekonomik büyüme tahminlerini yükseltti. JPMorgan, Türkiye için 2021 büyüme tahminini yüzde 6,8'den yüzde 8,4'e revize ederken, 2022 büyüme tahminini yüzde 3,4 seviyesinde tuttu. Goldman Sachs da Türkiye için 2021 gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyüme beklentisini yüzde 7,5'ten yüzde 9,5'e yükseltti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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